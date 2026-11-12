UNAM lanza concurso para diseñar el logotipo de los 100 años del futbol americano universitario

100 años del futbol americano universitario

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de la Dirección General del Deporte Universitario, lanzó el Certamen Universitario de Diseño del Logotipo “Cien años de futbol americano en la UNAM”, con el objetivo de encontrar una imagen que represente la historia, identidad y tradición de esta disciplina dentro de la comunidad universitaria.

La convocatoria busca que el diseño ganador refleje la importancia del fútbol americano estudiantil como una fuente de identidad, pertenencia y orgullo institucional, además de representar los valores que distinguen al juego limpio.

El certamen está abierto a la participación individual de estudiantes, académicos, trabajadores, exalumnos y personas pertenecientes al Sistema Incorporado de la UNAM, quienes podrán presentar una propuesta original e inédita que conmemora el centenario de esta disciplina deportiva en la Universidad.

De acuerdo con las bases, los trabajos deberán entregarse impresos, con orientación horizontal y dimensiones de 21.5 por 28 centímetros. En el reverso deberá aparecer el seudónimo de la persona participante. Asimismo, el diseño tendrá que ser de autoría propia y no haber sido inscrito previamente en otro certamen ni contener imágenes generadas por IA.

Para formalizar la participación, las personas interesadas deberán descargar la cédula de registro disponible en la página de la Dirección General del Deporte Universitario (deporte.unam.mx), llenarla, imprimirla y firmarla de manera autógrafa.

La entrega de propuestas se realizará en las oficinas de la DGDU, ubicadas en el costado poniente del Estadio Olímpico Universitario, planta baja, Ciudad Universitaria, código postal 04510, Ciudad de México. La recepción será de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Además del logotipo impreso, los participantes deberán entregar un sobre tamaño carta, cerrado y rubricado con su seudónimo, que incluya la cédula de registro debidamente firmada, una fotocopia de su credencial universitaria y una memoria USB con el diseño en formato digital, a una resolución de 300 dpi, en versiones PDF, JPG y vectorial.

La recepción de trabajos estará abierta desde la publicación de la convocatoria y concluirá el viernes 4 de diciembre de 2026.

El premio para el primer lugar es de 40 mil pesos, pero también se otorgarán menciones honoríficas, de acuerdo con la decisión del jurado.

El veredicto se determinará con base en la creatividad, originalidad y contenido de las propuestas. La UNAM dará a conocer el logotipo ganador a través de Gaceta UNAM y del portal oficial deporte.unam.mx.