Pumas CU y Burros Blancos se enfrentarán en cuartos de final de la Liga Mayor 2026

Los Pumas de Ciudad Universitaria (CU) se medirán ante los Burros Blancos en los cuartos de final de la Liga Mayor 2026, en un encuentro que promete emociones y que buscará reunir a la afición del fútbol americano universitario.

El partido se llevará a cabo el próximo domingo 15 de noviembre, a las 11:00 horas, en el Estadio Olímpico Universitario, donde el conjunto auriazul buscará avanzar a la siguiente ronda de la competencia.

La Dirección General del Deporte Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) invita a la comunidad universitaria y al público en general a acudir y apoyar a los Pumas en este partido, considerado uno de los encuentros clásicos del fútbol americano estudiantil.

De acuerdo con la información difundida por la institución, los boletos tendrán un costo de 150 pesos y podrán adquirirse a través de Ticketmaster o directamente en las instalaciones de la Dirección General del Deporte Universitario, ubicada en el costado poniente del Estadio Olímpico Universitario, frente al estacionamiento número 3.

La venta presencial estará disponible de lunes a viernes, en dos horarios: de 9:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

Las autoridades universitarias precisaron que no habrá venta de entradas el día del partido, por lo que exhortaron a los aficionados a adquirir sus boletos con anticipación para asegurar su asistencia.