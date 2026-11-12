Rory McIlroy aprieta el paso hacia el título de la ‘Race to Dubái’

En el Jumeirah Golf Estates de Dubái. Rory McIlroy y Eugenio Chacarra compartieron grupo en la ronda uno del DP World Tour Championship en Dubái. (DP World Tour)

Rory McIlroy dio un pase adelante en la lucha por el título al mejor jugador de la temporada del DP World Tour, después de empatar al tercer sitio en la primera ronda del torneo final en Dubái, el norirlandés saca tres golpes de ventaja a Eugenio Chacarra, el líder de la clasificación del circuito.

McIlroy firmó una tarjeta de 69 golpes (-3) en el campo Jumeirah Golf Estates, mientras que Chacarra tuvo ronda de 72 (par de campo), mientras Jon Rahm tuvo ronda de 71 (-1).

El norirlandés comenzó con fuerza su intento de conquistar un octavo título de la ‘Race to Dubái’, que de lograrlo igualaría el récord de del escocés Colin Montgomerie.

McIlroy, que firmó cinco birdies por dos bogeys, se encuentra a dos golpes del líder de la primera jornada, el neerlandés Joost Luiten, y a uno del danés Jacob Skov Olesen. En el mismo grupo de Roryu también figuran Víctor Pérez, Gregorio De Leo, Freddy Schott y Francesco Laporta.

“Estoy muy satisfecho”, comentó McIlroy, quien llegó a Dubái tras haber terminado tercero en Abu Dabi. “Había más viento de lo habitual. Además, creo que, con la configuración del campo —especialmente con un rough más exigente, sobre todo desde el tee, y algunos vientos cruzados—, he logrado acertar en la mayoría de las calles”.

Eugenio Chacarra complicó su primer recorrido

Eugenio López Chacarra, líder de la clasificación de la ‘Race to Dubái comenzó con bogeys en los hoyos 4 y 6, pero reaccionó y encadenó tres birdies para ponerse en positivo. Luego el viento le hizo fallar en el 13 y 15. En el último hoyo, a punto estuvo de mandar la bola al agua, pero rebotó en una piedra de la orilla para sortear la pequeña laguna.

“Ha sido complicado”, comentó al terminar. “Obviamente, al jugar en el último grupo, el viento y los greens no estaban en tan buen estado como por la mañana. Así que sabíamos que iba a ser un día largo. Aun así, estoy orgulloso de cómo he luchado”.

Jon Rahm no estuvo fino en su juego

Jon Rahm no estuvo demasiado fino y se conformó con ronda de 71 (-1), gracias un birdie ante la casa club que le sacó una leve sonrisa.

El de Barrika es sexto en la Race to Dubai, por lo que necesita imperiosamente ganar y que sus rivales no obtengan un buen resultado para levantar el trofeo de campeón.

Patrick Reed se rezaga

Fue Patrick Reed, quien dio un paso atrás en la lucha por la corona, el estadounidense, tercero en la clasificación del circuito, acabó con un decepcionante 75 (+3). Resultado que lo relegó en su persecución a Chacarra y McIlroy.