Gaby López logra primera ronda productiva en su gira por Tailandia

Honda LPGA Thailand. Gaby López está jugando su primer torneo de la temporada 2026 en Tailandia. (Foto especial)

La primera ronda del Honda LPGA Thailand fue productiva para la mexicana Gaby López, firmó score de 69 golpes (-3) que la colocaron a cuatro impactos de un par de líderes, la japonesa Nasa Hataoka y la jugadora local Chanettee Wannsaen, ambas con -7.

López, que inicia la temporada 2026 del LPGA como la número 34 en el ranking mundial de golf, recorrió sus primeros nueve hoyos en par de campo, en la segunda mitad le fue mejor con 4 birdies y un bogey para entregar tarjeta de tres bajo par.

La mexicana de 32 años comparte el sitio 26 de la clasificación entre un field de 69 jugadoras que han viajado al continente asiático con la gira del LPGA Tour que esta semana tiene como sede en el Country Club, Old Course en Tailandia.

Hataoka, subcampeona del Women’s Open 2021, ha ganado cinco torneos individuales del LPGA y dos en el evento por equipos de la Corona Internacional.

“Creo que mis golpes de salida y hierros fueron bastante buenos hoy, y por eso pude crear tantas oportunidades de birdie”, dijo Hatoaka, de 27 años.

Las coreanas Somi Lee y Hye-Jin Choi más la escocesa Gemma Dryburgh, comparten el tercer sitio, todas con suma de -6 impactos.

La tailandesa Jeeno Thitikul y la neozelandesa Lydia Ko, primeras del ranking mundial, firmaron 67 y quedaron en un grupo de 10 empatadas en el sexto lugar. La campeona defensora, Angel Yin, logró un 69.