Hace 100 años

HISTÓRICO Uno de los eventos de ajedrez más vibrantes de los años 20.

El Torneo de Semmering 1926 (7-29 de marzo) fue uno de los eventos de ajedrez más vibrantes de los años 20. Con 18 maestros de élite —Alekhine, Rubinstein, Nimzowitsch, Tartakower, Vidmar, Réti y el local Rudolf Spielmann—, reunió lo mejor del ajedrez clásico e hipermoderno en un duelo de estilos y generaciones.

Tartakower lideró con autoridad durante gran parte del torneo gracias a su creatividad y audacia. Sin embargo, en las rondas finales, Rudolf Spielmann —conocido por su juego romántico y gambitesco, pero hasta entonces irregular— protagonizó una remontada espectacular.

El clímax se vivió en la ronda 17. Spielmann encabezaba la tabla y Alekhine, el favorito indiscutible y futuro campeón mundial, necesitaba ganar con blancas contra el líder para arrebatarle el título. El duelo decisivo prometía ser épico: una victoria de Alekhine habría bastado para coronarse campeón. Pero Spielmann resistió la presión con maestría y el juego terminó en unas dramáticas tablas (½-½), asegurando el primer puesto exclusivo para el austriaco con 13/17 puntos.

CLASIFICACIÓN FINAL:

Spielmann 13 puntos Alekhine 12½ Vidmar 12 Nimzowitsch y Tartakower 11½

Semmering 1926 queda como un clásico inolvidable: la calidad de las partidas, el drama de la tabla y, sobre todo, la hazaña de un “underdog” que, en el momento decisivo, contuvo al gigante con negras para lograr el mayor triunfo de su carrera. Un torneo que demuestra que, incluso contra los más fuertes, la voluntad y el estilo personal pueden inclinar la balanza.

ALEXANDER ALEKHINE - RUDOLF SPIELMANN

APERTURA TORRE

1.d4 e6 2.Cf3 Cf6 3.Ag5 c5 4.e3 Db6 5.Dc1 (Por eso los jugadores que juegan la Londres con Af4 o Ag5 prefieren 4.c3 para poder contestar 5.Db3. En lugar de 5.Dc1 es más activo 5.Cbd2 Dxb2 6.Axf6 gxf6 7.Ae2 cxd4 8 Tb1)

Ce4 6.Af4 d5 7.Ad3 Cd7 (Pasivo. No existe una razón para no elegir la casilla natural c6)

8.0–0 Ad6 9.Axd6 Dxd6?! 10.c4 0–0 11.Dc2 Cef6 12.cxd5 exd5 13.dxc5 Cxc5 14.Cc3 Ae6 15.Tfd1 Cxd3!? (Incrementa la debilidad de sus casillas negras)

16.Dxd3 Db6 17.Td2 Tac8 18.h3 h6 19.Cd4 a6 20.Tad1 Tfe8

Esta posición de mínima ventaja estática sin contrajuego es ideal para Capablanca, Ulf Andersson, Karpov o Carlsen.

Alekhine, sin embargo, no destacaba por ese rasgo.

21.Cxe6?! (Y aquí está: la precipitación y el deseo irrefrenable de atacar al rey)

21….fxe6 22.Dg6 Tf8 23.e4?? (Un gravísimo error. Hay que conformarse con 23.Tc2 pero ya desapareció toda ventaja. El alfil era la pieza problema)

23….Txc3!! 24.bxc3? (Sólo 24.e5 Tc5 25 exf6 ofrece resistencia en los finales de piezas mayores con un peón de menos, notoriamente difíciles)

24...Cxe4 25.Td4 Cxc3? (Gana sin mayores preámbulos 25….Txf2 26.Rh1 Tf6 con doblete en f2)

26.Tg4? (Por lo menos logró amenazar mate, pero debió elegir 26.T1d2 Ne2+ 27.Txe2)

26….Dxf2+ 27.Rh2 Df6 28.Dxf6 Txf6 29.Tc1 Ce4 30.Tc8+ Tf8 31.Tc7

½–½

Las negras gozan de una apreciable ventaja en el final.