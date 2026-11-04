Vuelven Cuauhtémoc Blanco y Cabañas: América confirma lista para enfrentar al Atlético de Madrid

Partido de Leyendas entre el América y Atlético de Madrid. En el encuentro se esperan ver a figuras y leyendas del futbol como lo son Cuauhtémoc Blanco, Salvador Cabañas y Radamel Falcao. (Cuartoscuro y Wikimedia Commons)

El Club América confirmó el regreso de Cuauhtémoc Blanco y Salvador Cabañas a las canchas, luego de anunciar la convocatoria de futbolistas históricos que participarán en el partido de leyendas contra el Atlético de Madrid, programado para el próximo domingo 15 de noviembre de 2026.

A través de sus redes sociales, el conjunto azulcrema presentó la lista de 17 exjugadores que representarán a la institución en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, como parte de las actividades conmemorativas por sus 110 años de historia.

El encuentro, denominado Noche de Leyendas, también contará con la participación de figuras internacionales del Atlético de Madrid, como Radamel Falcao, David Villa, Diego Godín y Maxi Rodríguez. Se trata de un partido de exhibición entre exfutbolistas, por lo que el regreso de Blanco y Cabañas no representa su reincorporación al plantel profesional que disputa la Liga MX.

¡Los convocados para la Noche de Leyendas están aquí! 💪😤 Compartimos con ustedes el listado de leyendas que representarán al Club América y al Atleltico de Madrid el próximo 15 de noviembre en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla. ¿Están listos para experimentar una noche histórica? Compren sus entradas y vivamos juntos un día inolvidable. 🔥 🎟️ Boletos: https://t.co/dT39RwXhh4 — Club América (@ClubAmerica) November 4, 2026

Cuauhtémoc Blanco y Salvador Cabañas regresan: lista de convocados del América

El América dio a conocer este miércoles 4 de noviembre su convocatoria para enfrentar al Atlético de Madrid, en una publicación realizada desde su cuenta oficial de X. Entre los principales protagonistas destaca Cuauhtémoc Blanco, considerado uno de los futbolistas más representativos de la institución por su capacidad ofensiva, liderazgo y actuaciones durante sus diferentes etapas con el equipo.

El exdelantero volverá a vestir los colores azulcremas en un encuentro especial que reunirá a varios de sus antiguos compañeros. También sobresale la presencia de Salvador Cabañas, atacante paraguayo que se convirtió en uno de los referentes del América durante la segunda mitad de la década de los 2000.

La lista completa de los 17 convocados del América es la siguiente:

Adolfo Ríos.

Adrián Chávez.

Miguel Layún.

Francisco Javier Maza Rodríguez.

Aquivaldo Mosquera.

Ricardo Cuervo Rojas.

Óscar Kevin Rojas.

Germán Villa.

Jesús Molina.

Rubens Sambueza.

Osvaldo Martínez.

Cuauhtémoc Blanco.

Luis Roberto Alves Zague .

Oribe Peralta.

Salvador Cabañas.

Claudio Piojo López.

Luis Matador Hernández.

La convocatoria reúne a futbolistas de diferentes generaciones, desde integrantes de los equipos de la década de 1990 hasta jugadores que participaron en los campeonatos obtenidos durante los años posteriores.

Uno de los reencuentros más destacados será el de Cuauhtémoc Blanco y Claudio López, quienes formaron parte del América que conquistó el título del Clausura 2005. Asimismo, Rubens Sambueza, Oribe Peralta, Miguel Layún y Osvaldo Martínez volverán a compartir los colores de un equipo con el que alcanzaron distintos logros deportivos.

¿Qué jugadores del Atlético de Madrid enfrentarán a las leyendas del América?

El Atlético de Madrid también confirmó una convocatoria integrada por exfutbolistas que participaron en algunas de las etapas más exitosas de su historia reciente. Entre los principales nombres aparece Radamel Falcao, delantero colombiano que fue una de las figuras del conjunto español entre 2011 y 2013.

El atacante conquistó la Europa League de 2012 y se consolidó como uno de los principales goleadores del futbol europeo durante su etapa con los colchoneros. También participará David Villa, campeón del mundo con España en 2010 y futbolista que formó parte del Atlético de Madrid campeón de LaLiga en la temporada 2013-2014. Otro de los convocados es Diego Godín, defensor uruguayo que se convirtió en referente del equipo por su liderazgo y participación en diferentes títulos.

La lista completa del Atlético de Madrid incluye a:

Miguel Ángel Moyá.

Sergio Asenjo.

Jesús Gámez.

João Miranda.

Diego Godín.

Juanfran.

Iván Amaya.

Mario Suárez.

Ignacio Camacho.

Augusto Fernández.

José Manuel Jurado.

Raúl García.

José María Movilla.

David Villa.

Radamel Falcao.

Maxi Rodríguez.

El encuentro permitirá reunir a futbolistas que protagonizaron momentos importantes en las competencias españolas y europeas, así como a antiguos compañeros que volverán a compartir el terreno de juego.

América vs. Atlético de Madrid: fecha, horario y dónde comprar boletos

El partido de leyendas entre América y Atlético de Madrid se disputará el domingo 15 de noviembre de 2026 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. El encuentro comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá un formato diferente al de los partidos oficiales de Liga MX. De acuerdo con la información publicada por el Club América, se disputarán dos tiempos de 40 minutos y, en caso de empate, el ganador se definirá mediante una tanda de penales.

Estos son los principales detalles del encuentro:

Partido: Leyendas del América vs. Leyendas del Atlético de Madrid.

Leyendas del América vs. Leyendas del Atlético de Madrid. Fecha: domingo 15 de noviembre de 2026.

domingo 15 de noviembre de 2026. Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México.

18:00 horas, tiempo del centro de México. Sede: Estadio Cuauhtémoc, Puebla.

Estadio Cuauhtémoc, Puebla. Duración: dos tiempos de 40 minutos.

dos tiempos de 40 minutos. Desempate: tanda de penales.

tanda de penales. Boletos: disponibles mediante Boletomóvil.

disponibles mediante Boletomóvil. Precios: desde 240 pesos, antes de posibles cargos adicionales.

La venta general comenzó el pasado 5 de octubre y los aficionados pueden consultar la disponibilidad de localidades mediante la plataforma oficial de boletaje. El evento es organizado por Never Say Never (NSN) y cuenta con el aval de ambas instituciones.

Será el primer encuentro de leyendas oficialmente avalado por América y Atlético de Madrid, aunque sus primeros equipos ya se habían enfrentado anteriormente. En 2014, ambos clubes disputaron un partido amistoso en el entonces Estadio Azteca, que terminó empatado sin goles durante el tiempo reglamentario. Las Águilas se impusieron posteriormente en la tanda de penales.

Doce años después, los equipos volverán a encontrarse en territorio mexicano, ahora con una convocatoria integrada por algunos de los futbolistas más reconocidos de sus respectivas historias. La Noche de Leyendas también formará parte de las celebraciones del 110 aniversario del América, que permitirá a sus aficionados volver a ver juntos a Cuauhtémoc Blanco, Salvador Cabañas y otras figuras que marcaron distintas generaciones del conjunto azulcrema.