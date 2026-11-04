Noticias del Club América hoy: dura baja para enfrentar a Pumas y foto oficial del equipo

Dura baja para enfrentar a Pumas y foto oficial del equipo. Brian Rodríguez estará fuera de actividad por una lesión. Además, el conjunto azulcrema presentó su foto oficial de la temporada 2026-2027, en la que aparecen jugadores del equipo varonil y femenil.

El Club América enfrenta una baja importante de cara al Clásico Capitalino contra Pumas, correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX, luego de que se reportara que Brian Rodríguez estará fuera de las canchas durante las próximas semanas. El delantero uruguayo presentó una lesión muscular en el cuádriceps que le impedirá participar en el encuentro del sábado 7 de noviembre, por lo que el entrenador Guillermo Almada deberá realizar modificaciones en su esquema ofensivo.

Mientras tanto, las Águilas también protagonizaron una noticia fuera de las canchas al presentar su fotografía oficial del Apertura 2026, realizada en el Estadio Banorte y enmarcada en los festejos por los 110 años de historia de la institución. La imagen reunió a integrantes de los planteles varonil y femenil, además de sus respectivos cuerpos técnicos, en una postal que el club compartió mediante sus redes sociales.

Brian Rodríguez es baja del América: ¿qué lesión tiene y cuándo regresará?

Brian Rodríguez no estará disponible para enfrentar a Pumas debido a una lesión muscular en el cuádriceps izquierdo. El futbolista uruguayo comenzó a presentar molestias físicas antes del encuentro contra Toluca, correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2026.

Aunque inicialmente estaba contemplado para participar en ese compromiso, el atacante experimentó molestias durante el calentamiento, motivo por el que el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo. Posteriormente, los estudios médicos reportados por la prensa deportiva identificaron una lesión que requerirá entre dos y tres semanas de recuperación.

Esta situación dejaría al jugador fuera de los siguientes compromisos:

Pumas vs. América: sábado 7 de noviembre, Jornada 16.

sábado 7 de noviembre, Jornada 16. Fecha FIFA de noviembre: su participación con Uruguay también quedaría comprometida.

su participación con Uruguay también quedaría comprometida. Tigres vs. América: sábado 21 de noviembre, Jornada 17; su presencia dependerá de la evolución de la lesión.

sábado 21 de noviembre, Jornada 17; su presencia dependerá de la evolución de la lesión. Liguilla del Apertura 2026: el cuerpo técnico buscaría tenerlo disponible para los cuartos de final.

Ante su ausencia, Óscar Perea aparece como una de las principales opciones para ocupar la banda izquierda. También podrían recibir oportunidades Isaías Violante, Carlos Álvarez o Miguel Borja, dependiendo del planteamiento que el entrenador elija para enfrentar a los universitarios.

Por otra parte, el América podría recuperar a Alejandro Zendejas, quien se perdió los últimos tres encuentros por problemas físicos y ya retomó los entrenamientos con el grupo. Aunque su regreso todavía dependerá de una evaluación médica, el atacante estadounidense podría convertirse en una alternativa importante para compensar la baja de Rodríguez.

PARTE MÉDICO Club América informa que Brian Rodríguez presenta una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo. El tiempo de recuperación de nuestro jugador será de acuerdo a su evolución. https://t.co/QksQWF3xP2 — Club América (@ClubAmerica) November 5, 2026

América presenta su foto oficial del Apertura 2026 en el Estadio Banorte

En medio de los preparativos para enfrentar a Pumas, el Club América presentó este miércoles 4 de noviembre su fotografía oficial de la temporada 2026-2027. La imagen fue tomada en el Estadio Banorte, recinto que volvió a convertirse en escenario de una de las tradiciones institucionales del conjunto azulcrema.

Foto oficial Club América. Brian Rodríguez, Sarah Luebbert, Henry Martin y Alejandro Zendejas.

Para esta edición, el club reunió a los planteles varonil y femenil, así como a sus respectivos cuerpos técnicos, en una fotografía conmemorativa por el 110 aniversario de su fundación. Los integrantes de ambos equipos utilizaron la indumentaria especial de Adidas diseñada para celebrar la historia del América.

Foto oficial del Club América. Irene Guerrero y Carlos Álvarez.

Entre los protagonistas de la imagen destacan:

Guillermo Almada: director técnico del equipo varonil.

director técnico del equipo varonil. Ángel Villacampa: entrenador del América Femenil.

entrenador del América Femenil. Henry Martín: capitán del primer equipo varonil.

capitán del primer equipo varonil. Scarlett Camberos: futbolista destacada del plantel femenil.

futbolista destacada del plantel femenil. Víctor Dávila: delantero chileno que apareció en la fotografía pese a encontrarse fuera de actividad por lesión.

delantero chileno que apareció en la fotografía pese a encontrarse fuera de actividad por lesión. Raúl Zúñiga: atacante colombiano que también participó en la imagen institucional.

Foto oficial Club América. Club América reunió a sus planteles varonil y femenil para la foto oficial dentro del Estadio Banorte.

Uno de los detalles que llamó la atención fue precisamente la presencia de Víctor Dávila, quien sufrió una lesión de ligamento cruzado durante el mes de marzo y no fue registrado para el Apertura 2026.

Asimismo, Raúl Zúñiga apareció junto al plantel pese a que tampoco forma parte del registro principal del equipo para el torneo.

El brasileño Ícaro da Conceição también estuvo presente, después de que su situación administrativa generara controversia tras el empate entre América y Toluca.

Las Fotos Oficiales en el Estadio Banorte siempre son una joya. 😮‍💨👌 ¡Tremendo lugar! 🏟️ https://t.co/LMlzBhYBNa — Club América (@ClubAmerica) November 4, 2026

¿Cuándo juega América contra Pumas y cómo llega al Clásico Capitalino?

El América visitará a Pumas el próximo sábado 7 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario, en un partido correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2026. El encuentro será importante para las aspiraciones de ambos equipos durante el cierre de la fase regular.

Estos son los datos principales del encuentro: