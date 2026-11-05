¿Cuántos títulos ganó Cristiano Ronaldo con Portugal? El Legado de CR7 tras despedirse de la Selección

Cristiano Ronaldo 'El Bicho' celebrando con el campeonato de UEFA Nations League ganado en 2019. Foto: EFE

Luego de un mes de octubre lleno de tensiones con el cuerpo técnico y los directivos, Cristiano Ronaldo finalmente dijo adiós a la Selección de Portugal. ‘El Bicho’ publicó un mensaje en sus redes sociales donde señala que no volverá a vestir la camiseta número 7 del combinado nacional, dejando así atrás su etapa internacional luego de 23 años como futbolista. El cinco veces Balón de Oro se despide como el máximo anotador en la historia de la institución, así como con todos los títulos mayores que ha ganado ‘A Seleção’.

Cristiano Ronaldo se despide de la Selección de Portugal

A través de sus redes sociales, el delantero del Al-Nassr publicó un video para dar la noticia oficial de su retiro de la Selección de Portugal a sus 43 años de edad. El único jugador en la historia en anotar en seis Copas del Mundo diferentes informó que no estará regresando a las convocatorias del equipo nacional.

“Ha llegado el día de devolver la camiseta número 7 de la selección. Nunca sentí como exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, de defenderla y de llevarla conmigo por todo el mundo. Hoy ha llegado el momento de entregarla al futuro. No es una decisión fácil, porque no se toma solo con la cabeza, sino también con el corazón”.

La despedida de ‘El Comandante’ llega semanas después de haber abandonado la concentración de la Selección durante la Fecha FIFA de septiembre y octubre donde el equipo comenzó la fase de grupos de la UEFA Nations League tras su participación en la Copa del Mundo 2026. De acuerdo con versiones periodísticas, el delantero se fue debido a que el cuerpo técnico no cumplió con acuerdos sobre su rol en el plantel, situación por la que fue multado.

¿Cuántos títulos ganó Cristiano Ronaldo con Portugal?

En más de dos décadas como delantero del equipo nacional, Cristiano Ronaldo logró múltiples récords individuales y colectivos. El primero de ellos es ser el máximo goleador de esta escuadra con 146 de sus 985 goles (que suma actualmente) en su carrera así como el futbolista con más partidos disputados con 234. Además, este 2026 marcó historia siendo el primer futbolista en hacer al menos un gol en seis Copas del Mundo consecutivas, desde Alemania 2006 hasta Norteamérica 2026.

Además, ‘CR7’ también es el único futbolista que ha ganado todos los torneos mayores con los que cuenta el combinado luso en su historia. El delantero fue parte del plantel que ganó:

Eurocopa 2026

UEFA Nations League 2019

UEFA Nations League 2025

No obstante, el goleador hizo referencia indirecta al campeonato que nunca pudo conquistar, que fue la Copa del Mundo. Durante su despedida, aseguró que lamentó no haber podido alcanzar el máximo trofeo del balompié y uno de los más codiciados en todo el deporte internacional.

“Siempre quise más. Di todo lo que tenía por esta camiseta. Hubo tardes y noches perfectas, victorias que nunca olvidare y derrotas que todavía hoy me cuesta recordar. Hubo momentos en los que no fui capaz de darle a los portugueses aquello que tanto deseaban, pero nunca me rendí y, sobre todo, nunca dejé de sentir orgullo por representar a Portugal.”

Ahora, Ronaldo continuará su carrera únicamente a nivel de clubes, donde sigue en busca de la marca de los mil goles oficiales, algo que ha señalado como el último hito que espera alcanzar antes de retirarse oficialmente de las canchas.