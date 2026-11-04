Fernanda García hace historia: conquista bronce olímpico juvenil para México en Dakar 2026

OTRA MEDALLA PARA MÉXICO. La joven representante mexicana aportó la tercera presea de bronce para la delegación nacional y confirmó su condición como una de las grandes promesas de la natación del país.

Victoria Fernanda García Caldera escribió una página dorada para la natación nacional al adjudicarse la medalla de bronce en la prueba de 50 metros mariposa de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, tras registrar un tiempo de 27.49 segundos.

La joven representante mexicana aportó la tercera presea de bronce para la delegación nacional y confirmó su condición como una de las grandes promesas de la natación del país, al destacar entre las mejores especialistas juveniles del mundo.

Una actuación histórica para la natación mexicana

Con tan solo 14 años, Fernanda García fue la competidora más joven de la final, integrada por ocho nadadoras. Su actuación no solo le permitió subir al podio olímpico juvenil, sino que además marcó un precedente sin precedentes para México, al convertirse en la primera nadadora mexicana en ganar una medalla en cualquier edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

La prueba se realizó en el Complexe Tour de l’Oeuf, donde la rusa Serafima Fokina se quedó con la medalla de oro al cronometrar 27.28 segundos, mientras que la croata Ana Bobanovic obtuvo la plata con 27.33 segundos, en una final resuelta por apenas 21 centésimas de segundo entre las tres medallistas.

México suma éxitos en la alberca de Dakar

La conquista de Fernanda García, originaria de Jalisco, representó además la segunda medalla de la natación mexicana en la justa senegalesa, después del bronce obtenido por el abanderado nacional Daniel Saborío Grillo en la prueba de 400 metros libres varoniles.

El resultado confirma el crecimiento de la natación juvenil mexicana en el escenario internacional y coloca a ambos atletas entre los protagonistas del desempeño nacional en estos Juegos Olímpicos de la Juventud.

Va por una segunda final olímpica

La actividad para Victoria Fernanda García continuará este 5 de noviembre, cuando participe en las eliminatorias de los 50 metros espalda femeniles, prueba en la que buscará avanzar nuevamente a la disputa de las medallas.

Horarios (tiempo del centro de México)

04:08 horas: Quinta manga de los 50 metros espalda femeniles .

Quinta manga de los . 09:00 horas: Final de los 50 metros espalda femeniles (en caso de clasificar).

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