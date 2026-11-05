Relevo generacional

. . ((Cortesía: Chess.Com))

La gran historia del momento es generacional. Javokhir Sindarov, ganador de la Copa del Mundo 2025 y del Torneo de Candidatos 2026, disputará el título mundial en Ginebra, con el match arrancando a finales de noviembre. Tanto él como Gukesh Dommaraju tienen 20 años, lo que convierte el duelo en el más joven de la historia. Magnus Carlsen ha señalado al aspirante como un favorito claro, y el rating de Gukesh ha caído de un máximo de 2794 en 2024 a 2703.

La innovación en los formatos sigue transformando el calendario. La FIDE ha cerrado un acuerdo de cooperación con Freestyle Chess, y Carlsen ganó el primer campeonato mundial oficial de Freestyle. Por su parte, Norway Chess ha obtenido la aprobación de un título combinado que abarca clásico rápido, rápidas y relámpago, y un evento piloto de 24 jugadores se celebra en Budapest del 10 al 20 de noviembre. En el ajedrez femenino, la victoria de Vaishali (IND) en el Torneo de Candidatas abre el camino a un match contra Ju Wenjun (CHI).

Cantera prometedora

México ofrece un panorama más discreto, pero saludable. La competición nacional es intensa: el Campeonato Nacional e Internacional de Aguascalientes reparte premios superiores a los dos millones de pesos, y el LXXI Abierto Mexicano se celebró en Querétaro. El equipo olímpico que viajó a Uzbekistán incluyó al Maestro FIDE Joshua Ávila, quien se ganó su plaza al proclamarse campeón nacional Sub-23 en 2025. La cantera, por tanto, parece prometedora

El reto más difícil es convertir esa base en resultados de élite. Hasta donde sé, México sigue sin tener ningún jugador en la primera línea mundial, y la inversión sostenida en entrenamiento, programas juveniles y proyección internacional determinará si un nombre mexicano entra en la conversación dentro de esta década.

Ivanchuk - Javokhir Sindarov

Olimpiada Samarkand 2026

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0–0 Ac5 6.c3 b5 7.Ab3 d6 8.a4 Ab7 9.d4 Ab6 10.Ag5 h6 11.Axf6 Dxf6 12.Ad5 0–0 13.dxe5 dxe5 14.De2 Ca5?

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15.Cbd2? (Se acabó la teoría y pudo seguir 15.Axb7 Cxb7 16.axb5 axb5 17.Txa8 Txa8 18.Dxb5. Es materialmente imposible memorizar todas las jugadas que vienen después de las secuencias de rutina)

15...c6 16.Aa2 bxa4 17.Dd1 c5 18.Ad5 Axd5 19.exd5 Dd8 20.Cxe5 Ac7 21.Cdf3 Te8 22.Te1 Axe5 23.Cxe5 f6 24.Cg6 Dd7 25.Txe8+ Txe8 26.h4 Cb3 27.Tb1 Df5 28.h5 c4 29.d6 Rf7 30.d7 Td8 31.De2 De6 32.Dxe6+ Rxe6 33.Td1 Cc5 34.Cf4+ Re7 35.Cg6+ Rf7 36.Td4 Cd3 37.Txc4 Cxb2 38.Tc6 Txd7 39.Txa6 Tc7 40.Cf4 Txc3 41.Ta7+ Re8 42.Ce6 a3 43.Cxg7+ Rd8 44.Cf5 Rc8 45.Cd6+ Rb8 46.Ta6 Cd3 47.Cb5 Tc1+ 48.Rh2 Cxf2 49.Txa3 Th1+ 50.Rg3 Txh5 51.Cd6 Td5 52.Tb3+ Ra8 53.Rxf2 Txd6 54.Re3 Td5 55.Rf4 Td4+ 56.Rf5 Td5+ 57.Rf4 Td4+ 58.Rg3 Td5 59.Rh4 Tg5 60.g3 f5 61.Tb6 Tg4+ 62.Rh3 h5 63.Th6 f4 64.gxf4 ½–½

Esta es la última partida clásica de Sindarov antes de enfrentarse a Gukesh por el Campeonato del Mundo.