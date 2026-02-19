Isaac del Toro mantiene el segundo sitio general en el UAE Tour

Estrategia en el Desierto. Isaac del Toro sigue en el grupo de los favoritos al título en el UAE Tour. (@TeamEmiratesUAE)

El italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek) se impuso en la cuarta etapa del UAE Tour que constó de 182 km disputados íntegramente en Fujairah. Antonio Tiberi mantuvo el liderato, mientras el mexicano Isaac del Toro conservó el segundo lugar de la clasificación general y está a 21 segundos de distancia.

Milan de 25 años, se impuso al sprint y remató el trabajo de su equipo en una llegada masiva que neutralizó a los fugados a escasos 300 metros de la línea de meta. Superó al británico Ethan Vernon (NSN) y a su hermano menor Matteo Milan (Groupama), todos con un tiempo de 4h.03.06, a 44,8 km/hora.

La cuarta etapa atravesó las zonas desérticas de las montañas Hajar, con paso por los enclaves de Hatta (Dubái) y Masfut (Ajman), recorriendo la mayor parte de los Emiratos, donde el viento y la amplitud de las carreteras volvieron a condicionar el desarrollo de la carrera.

Sin cambios entre los favoritos

En la clasificación general no se produjeron cambios entre los favoritos. Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) mantuvo el maillot rojo de líder, con Isaac del Toro (UAE Emirates-XRG) segundo a 21 segundos y Harold Tejada (XDS-Astana) tercero a un minuto.

El mexicano continúa entre los contendientes al título en el Tour de los Emiratos Árabes que forma parte del UCI Wolrd Tour. Es la primera competencia del año par el de Ensenada.

El UAE Tour afrontará este viernes su quinta etapa, de 166 kilómetros entre Dubái Al Mamzar Park y Hamdan Bin Mohammed Smart University, una jornada completamente llana que vuelve a presentarse propicia para los hombres rápidos antes del decisivo final en alto de Jebel Hafeet.

Clasificaciones del UAE Tour 2026 - Etapa 4

Clasificación de la 4ª etapa:

1. Jonathan Milan (ITA/Lidl-Trek) - 4:03:06

2. Ethan Vernon (GBR/NSN Cycling) - m.t.

3. Matteo Milan (ITA/Groupama-FDJ United) - m.t.

4. Gerben Thijssen (BEL/Alpecin-Premier Tech) - m.t.

5. Robin Froidevaux (SUI/Tudor Pro Cycling) - m.t.

Clasificación general:

1. Antonio Tiberi (ITA/Bahrain-Victorious) - 11:12:09

2. Isaac del Toro (MEX/UAE Emirates-XRG) a 0:21

3. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) a 1:00

4. Lennert van Eetvelt (BEL/Lotto-Intermarché) a 1:07

5. Lucas Plapp (AUS/Jayco-AlUla) a 1:19