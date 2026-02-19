Liga MX Femenil: fechas, horarios y dónde ver la Jornada 10 del Clausura 2026 (Cuartoscuro)

La jornada estará marcada por una nueva edición del Clásico Nacional Femenil entre Chivas y América, uno de los partidos más esperados del campeonato.

Tras una intensa Jornada 9, la tabla de la Liga MX Femenil sufrió movimientos clave, aunque algunos clubes lograron mantenerse firmes en la parte alta. Ahora, la pelea se traslada a la Fecha 10 del Clausura 2026, donde cada punto empieza a ser determinante rumbo a la recta decisiva del torneo.

A continuación, te compartimos las fechas, horarios y dónde ver en vivo todos los partidos de la Jornada 10 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil.





Liga MX Femenil: dónde y cómo ver en vivo el Clásico Nacional

Este es uno de los duelos más representativos del futbol mexicano femenil, donde América y Chivas se han enfrentado en múltiples ocasiones con gran convocatoria debido a su histórica rivalidad. Para este domingo 22 de febrero, se espera un escenario similar, con alta expectativa y protagonismo en la Jornada 10.

El Clásico Nacional Femenil se disputará este 22 de febrero en el Estadio Akron. Las rojiblancas recibirán a las Águilas del América a las 17:00 horas (TCM) en un encuentro de máxima adrenalina.

La transmisión estará disponible a través de Amazon Prime, Fox One, Fox y Tubi.

Jornada 10 Liga MX Femenil: partidos y horarios del 20 de febrero

Pumas vs Tigres

Este 20 de febrero a las 18:00 horas (tiempo del centro de México), Pumas recibe en el Estadio Olímpico Universitario a Tigres, en un duelo clave para la posición en la tabla de ambos clubes. La transmisión en vivo podrá disfrutarse a través de ViX.

Atlas vs Cruz Azul

Atlas y Cruz Azul se enfrentarán en Jalisco en punto de las 19:00 horas (TCM). La transmisión estará a cargo de Fox One y Tubi.

Santos Femenil vs Toluca

Desde la Comarca Lagunera, Santos Femenil chocará contra las Diablas en un partido programado para las 21:06 horas, de acuerdo con el sitio oficial de la Liga MX Femenil. El encuentro podrá verse a través de Tubi y Fox One.





Jornada 10 Liga MX Femenil: partidos y horarios del 21 de febrero

Rayadas vs Atlético de San Luis

Rayadas recibirá al Atlético de San Luis a las 17:00 horas en el Estadio BBVA. La transmisión será por medio de ViX y el canal oficial de YouTube de la Liga MX Femenil.

Club Tijuana vs León

La Jornada 10 también presenta el encuentro entre Club Tijuana y León, programado para las 20:00 horas (tiempo del centro de México). El partido podrá verse por FOX One y Tubi.

Jornada 10 Liga MX Femenil: partidos y horarios del 22 de febrero

Puebla vs Mazatlán FC Femenil

Puebla FC recibirá como local a Mazatlán FC Femenil en un partido que iniciará a las 12:00 horas (TCM). La transmisión será por FOX One y Tubi.

Necaxa vs Querétaro:

Necaxa Femenil se enfrentará a Gallos Blancos de Querétaro Femenil a las 17:00 horas. El partido podrá seguirse en vivo por el canal oficial de YouTube de la Liga MX Femenil y la plataforma de streaming ViX.

Pachuca vs Juárez:

En punto de las 19:06 horas, las Tuzas de Pachuca buscarán imponerse en casa ante el Club Juárez Femenil. El encuentro podrá disfrutarse por Fox One y Fox.

Resumen de la Jornada 9 de la Liga MX Femenil

Las Rayadas continúan en la cima pese a su empate frente a las Águilas, mientras que Tigres impuso condiciones con una goleada sobre Puebla.

Por su parte, Atlético de San Luis también aprovechó su localía y sumó tres puntos con una contundente actuación ante Querétaro. El cierre de febrero promete duelos estratégicos y de alta intensidad.