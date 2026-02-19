Los Ángeles Azules amenizarán el ambiente del torneo LIV Golf Mexico City

Popularizando el ambiente. La música de Los Ángeles Azules llegará por primera vez al Club de Golf Chapultepec para amenizar un torneo de golf. (Foto especial)

A poco menos de dos meses para que la gira de LIV Golf haga su segunda visita al Club de Golf Chapultepec, los organizadores informaron que para amenizar el ambiente se contará con los grupos musicales, Los Ángeles Azules el viernes 17 de abril y Sofi Tukker el sábado 18 de abril.

El torneo LIV Golf Mexico City, el sexto de la temporada 2026 de LIV, se jugará del 16 al 19 de abril en el Club de Golf Chapultepec que recibirá por segunda vez consecutiva a los mejores golfistas del mundo, entre ellos los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz integrantes del equipo Torque GC.

De Iztapalapa al Club de Golf Chapultepec

Como parte de la experiencia estilo festival que define a la Liga, el evento contará con dos actos estelares que convertirán el fin de semana en una verdadera celebración: Los Ángeles Azules el viernes 17 de abril por la noche, grupo musical cumbiero que celebra cuatro décadas llevando su música a los mejores escenarios y por primera vez en un evento de golf.

Con más de 14 millones de oyentes y 76 millones de reproducciones mensuales en Spotify, el grupo se ha consolidado como el máximo exponente del género. Su icónica “Cómo Te Voy a Olvidar” forma parte del ADN musical latino. Fue el primer grupo de cumbia en presentarse en el Coachella Valley Music and Arts Festival, además de memorables actuaciones en Vive Latino.

Al día siguiente será la presentación del dúo electrónico nominado al Grammy, Sofi Tukker, integrado por Sophie Hawley-Weld y Tucker Halpern, es uno de los actos más electrizantes de la actualidad, con raíces en la música electrónica global y festiva con profundas influencias brasileñas.

Con más de tres mil millones de reproducciones globales y múltiples certificaciones Platinum y Gold en cinco continentes, Sofi Tukker ha construido una experiencia en vivo única que combina DJ sets, performance en directo y una producción visual explosiva.

Su show en vivo combina guitarras, beats electrónicos y coreografías contagiosas, convirtiendo cada presentación en una experiencia inmersiva. El sábado 18 de abril, esa energía global llegará al corazón de la Ciudad de México.

Equipo Torque GC, llamará la atención

La semana de LIV Golf Mexico City también tendrá una fuerte presencia con los golfistas mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz, quienes junto al capitán chileno Joaquín Niemann y el colombiano Sebastián Muñoz competirán como integrantes de Torque GC.

En dos torneos realizados en la presente temporada, Abraham Ancer ha registrado un T4 y un T12 obtenidos en Arabia Saudita y Adelaide. Torque GC ocupa la tercera posición en la clasificación del Campeonato por Equipos, perfilándose como uno de los contendientes tempranos de la temporada.

Los boletos para LIV Golf Mexico City 2026a están disponibles en events.livgolf.com/mexico-city. Incluyen acceso el mismo día a los conciertos en vivo.