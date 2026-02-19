¿Por qué los Bears se quieren ir de Chicago?: el equipo de la NFL prepara la construcción de un estadio en Indiana

Bears a Indiana Los directivos preparan la mudanza del equipo a la ciudad de Hammond, Indiana, a menos de una hora de distancia del Soldier Field.

Una de las franquicias más longevas en la historia del futbol americano podría cambiar para siempre con una mudanza de sede. Después de más de 100 años de historia, el equipo estaría a punto de construir un estadio a Indiana y llevar a cabo esta mudanza debido a acuerdos con las autoridades de Illinois para mantenerse en el Soldier Field, donde actualmente disputan sus partidos como locales.

Los Bears buscan mudarse a Hammond, Indiana

De acuerdo con diferentes insiders de la NFL, el equipo de “Los Osos” continúa trabajando en la posibilidad de construir un estadio en Hammond, Indiana, ciudad ubicada aproximadamente a 30 minutos de distancia (en auto) del Soldier Field, actual recinto de los “Bears”.

Este 19 de febrero de 2026, la Cámara de Representantes de Indiana aprobó por unanimidad una enmienda al Proyecto de Ley del Senado 27, que permite a la Autoridad del Estadio del Noroeste de Indiana emitir bonos para financiar, construir y arrendar un estadio nuevo. Esta medida allana el camino para que los Bears inviertan $2 mil millones en un sitio cerca del Lago Wolf en Hammond.

El equipo emitió un comunicado oficial confirmando su “visión” para construir un estadio de clase mundial en esa área, comprometiéndose a completar la debida diligencia necesaria.

¿Por qué los Bears se quieren mudar a Indiana?

Las motivaciones detrás de esta potencial relocalización son principalmente económicas y logísticas. Los Bears buscan un acuerdo que incluya financiamiento público significativo para complementar su inversión privada de $2 mil millones. En Illinois, las negociaciones han sido tensas debido a:

Impuestos altos y disputas fiscales : El equipo ha criticado los altos impuestos a la propiedad en sitios como Arlington Heights, argumentando que hacen el proyecto inviable sin incentivos fiscales sustanciales.

: El equipo ha criticado los altos impuestos a la propiedad en sitios como Arlington Heights, argumentando que hacen el proyecto inviable sin incentivos fiscales sustanciales. Falta de acuerdo en financiamiento público: Propuestas para un nuevo estadio en Chicago o sus suburbios han enfrentado oposición por el uso de fondos públicos, especialmente en un contexto de aumentos en impuestos a la propiedad para los residentes de Illinois.

Propuestas para un nuevo estadio en Chicago o sus suburbios han enfrentado oposición por el uso de fondos públicos, especialmente en un contexto de aumentos en impuestos a la propiedad para los residentes de Illinois. Limitaciones del Soldier Field: El estadio actual, propiedad de la Ciudad de Chicago, no permite a los Bears maximizar ingresos a través de eventos no deportivos, conciertos o desarrollos comerciales adyacentes. Un nuevo estadio en Indiana podría ofrecer mayor flexibilidad y un entorno más favorable para un distrito de entretenimiento integral.

Indiana, por su parte, ofrece un entorno más atractivo con legislación que facilita bonos respaldados por el estado y un compromiso compartido para atraer la inversión. El presidente de la Cámara de Indiana, Todd Huston, describió el proyecto como una “inversión transformadora” para la región noroeste del estado.

Además, la proximidad geográfica les permitiría mantener el nombre “Chicago Bears”, similar a cómo los New York Jets y Giants juegan en Nueva Jersey.