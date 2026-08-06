Santiago De la Fuente y Sebastián Vázquez, líderes del México City Open III

México City Open III. Santiago de la Fuente se dijo contento con la forma en que ha jugado los dos días en el Club Campestre de la Ciudad de México. (Jorge Reyes)

La segunda ronda del México City Open III arrojó un empate al primer lugar entre Santiago de la Fuente, campeón defensor del certamen, y Sebastián Vázquez al sumar un acumulado de 133 golpes (-9).

Todo indica que la tercera y última ronda de este viernes será de grandes emociones en el Club Campestre de la Ciudad de México, sede de la primera etapa del circuito que reparte una bolsa de dos millones de pesos y otorga puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR).

En una jornada en la que el liderato cambió de jugador en distintos momentos, De la Fuente y Vázquez firmaron rondas idénticas de 67 golpes (-4), para colocarse en la cima de la clasificación con una ventaja mínima sobre el venezolano José Manuel Torres y de dos golpes sobre Dylan Vanderveer, Alejandro Madariaga y Alejandro Garza que aún aspiran al campeonato.

Con condiciones ideales para jugar, los líderes respondieron con golf de gran calidad, mostrando paciencia y consistencia en un recorrido que volvió a exigir precisión desde el tee y gran toque sobre los rápidos greens del Club Campestre de la Ciudad de México.

Santiago de la Fuente que abrió con una ronda de 66 golpes, este jueves entregó una tarjeta de 67 impactos para ascender a la cima con -9 en el acumulado.

“Estoy muy contento con la forma en que he manejado estos dos días. El campo exige muchísima paciencia y creo que he sabido mantenerme dentro de mi estrategia; hay muchos jugadores cerca y habrá que salir concentrado desde el primer hoyo”, comentó De la Fuente.

Club Campestre de la Ciudad de México. Sebastián Vázquez busca el primer título de la temporada 2026-27 de la Gira Profesional Mexicana. (Jorge Reyes)

El capitalino Sebastián Vázquez igualó al de Ocotlán, Jalisco con -9 en el acumulado, que también hizo ronda de 67 golpes. “Estoy pegándole muy bien a la bola y sobre todo me he mantenido paciente cuando el campo no permite atacar. Compartir el liderato siempre es motivante, pero todavía falta la ronda más importante y habrá que salir con mucha inteligencia”, señaló.

El venezolano Manuel Torres firmó la ronda más baja del día con 65 golpes, para ascender al tercer puesto con ocho bajo par, y también es un serio aspirante al campeonato.

Empatados en el cuarto puesto están los mexicanos Alejandro Madariaga y Marcelo Garza, junto con el estadounidense Dylan VanderVeer, todos con siete bajo par y a dos impactos de los líderes.

El queretano Alejandro González, quien sorprendió con su ronda de 64 el miércoles firmó 72 golpes y descendió al grupo ubicado en la séptima posición con seis bajo par. Mientras que José de Jesús “Camarón” Rodríguez comparte la décima posición al igual que Emilio López con cinco bajo par.