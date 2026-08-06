Santiago Giménez continuaría en la Serie A, ¿Qué equipo busca ficharlo?

Santiago Giménez El delantero mexicano sufrió un esguince de tobillo en el partido. (Mexsport)

Santiago Giménez busca a toda costa continuar su carrera en Europa, sin embargo, el mexicano tiene un bajón en su rendimiento con el Milan, pero hay un equipo de la Serie A que no vería con malos ojos su llegada.

¿Qué equipo de la Serie A buscaría a Santiago Giménez?

Gennaro Gattuso es el nuevo entrenador de la Lazio, además que es muy cercano a Santi Giménez y lo buscaría para ser parte del plantel que ahora dirige.

Según La Gazzetta dello Sport, Gattuso considera que Santiago Giménez puede ser una buena opción para su nuevo equipo, por lo que trabajaría en convencer a la directiva de llevarlo.

Así también, Gattuso cree que la Lazio puede tener un equipo apto para Santiago Giménez, ya que aprovecharían sus habilidades al máximo.

Ahora, Santiago Giménez parece que se recupera de su lesión en el tobillo de forma satisfactoria, luego de quedar tendido en el terreno en el juego contra Inglaterra.

El delantero mexicano sufrió un esguince de tobillo en el partido de 16vos de final del Mundial 2026, por lo que esperan que si el fichaje se completa, esté al 100% de sus facultades físicas.

¿Por qué la Lazio no puede fichar ahora a Santiago Giménez?

Pero hay un problema, la Lazio pretende incorporar al mexicano mediante un préstamo con derecho de compra, pero en la dirección del Milan no estarían de acuerdo con esta situación.

Además, el conjunto romano afronta un mercado con importantes limitaciones financieras, por lo que no pueden ofrecer una millonada por el mexicano para incorporarlo.

Finalmente, Genaro Gattuso italiano está dispuesto a esperar por Santiago Giménez, ya que lo ve como una pieza que encajaría de manera adecuada en su plantel.