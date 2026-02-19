Rory McIlroy se impone al viento y a la lluvia; Scheffler toca fondo en el Genesis Invitational

Sólido en el Riviera Country Club. Rory McIlroy dijo estar preparado para condiciones adversas como las que enfrentó en la ronda uno del Genesis Invitational. (@PGATOUR)

Rory McIlroy superó al viento y la lluvia para poder firmar un 66 (-5) en la primera ronda del Genesis Invitational en el Riviera Country Club, antes de que la competencia se suspendiera, el norirlandés comparte de manera provisional el segundo sitio junto a Jacob Bridgeman, y está a un golpe de distancia del inglés Aaron Rai, quien con 16 hoyos jugados lleva -6 impactos.

Definitivamente la jornada no fue para Scottie Scheffler, quien no pudo salir del campo lo suficientemente rápido. El número uno del mundo se localiza empatado en el último lugar (de 71 jugadores) sin poder embocar un birdie en 10 hoyos jugados y suma de +5.

La lluvia provocó una interrupción de tres horas y charcos en los greens. Cuando los jugadores regresaron al campo las condiciones fueron mucho más difíciles, con un viento fuerte y frío, y superficies de putting con una inusual combinación de suavidad extrema y rapidez extrema.

McIlroy abrió con tres birdies en cuatro hoyos. Salvó el par en el sexto, al chipear sobre el búnker en medio del green. Solo cedió un golpe para unirse a Bridgeman, quien compitió la semana pasada en el AT&T Pebble Beach Pro-Am y jugó su mejor nivel en las condiciones más adversas.

“He empezado a disfrutar mucho de este estilo de golf”, dijo McIlroy. “Si me hubieran preguntado hace 10 años, no disfrutaba de estas condiciones, pero ha sido un cambio de mentalidad y quizás simplemente una continuación de intentar desarrollar mis habilidades”, dijo. “Entonces, cuando llegan condiciones como esta, estoy más preparado. No diría que las disfruto, pero sin duda, las manejo”.

Aaron Rai, el puntero provisional

Aaron Rai estaba con – 6 golpes a falta de dos hoyos por jugar cuando ya estaba demasiado oscuro para continuar. La ronda se reanudaba el viernes por la mañana.

Ryan Fox tenía un 67, y el ganador del AT&T Pebble Beach Pro-Am, Collin Morikawa, estaba en el grupo con 68.

La sorpresa fue Scheffler, quien se encaminaba a su tercer torneo consecutivo sin romper el par en la primera ronda. No lo había hecho desde su temporada de novato en 2020. Falló greens y putts desde 1,8 metros. En el hoyo 8, par 5, su golpe de salida encontró la barranca que divide las calles, voló 27 metros más allá de la bandera, hizo un chip al borde y embocó tres putts desde 6 metros.

Estaba con +5 en su ronda y tenía un putt de birdie de 2,4 metros en el hoyo 11, par 5 cuando se suspendió la ronda.

