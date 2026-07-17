¿Llegará Luis Chávez como refuerzo ‘Bomba’ del América para el Apertura 2026?

Luis Chávez Luis Chávez estaría en la mmira del América para el próximo torneo. (EFE)

Hace unas semanas, Luis Chávez surgía como un posible refuerzo del América, ya que no había contrataciones ‘bomba’ para este Apertura 2026 y podría quedar como anillo al dedo para el equipo que ahora dirige Guillermo Almada.

¿Luis Chávez llegará al América en el Apertura 2026?

De esta forma, Luis Chávez sería el refuerzo que tanto necesitan las Águilas, sobre todo, porque no lucen como contendientes para el título del Apertura 2026.

Pero a pesar de los esfuerzos de la directiva del América, todo indica que no regresará al futbol mexicano para el Apertura 2026 tras su participación en la Copa del Mundo y continuará en Europa.

De acuerdo con un reporte de Mediotiempo.com, el Club Dinamo Moscú no está interesado en vender al mediocampista mexicano, ya que su prioridad es continuar al máximo nivel y ese sólo se puede jugar en el Viejo Continente.

¿Qué otros fichajes busca el América para el Apertura 2026?

A pesar de que Luis Chávez era prioridad para el América, la directiva ya trabaja para reforzar el plantel, por lo que optarán por otros elementos clave.

Uno de ellos es Borja Iglesias, delantero que fue al Mundial 2026 y que aspira a ser campeón del mundo, pero su contrato está muy por encima de lo que pueden pagar.

Esto debido a que el Celta de Vigo quiere 10 millones de euros por el delantero español y las Águilas no tienen ese capital, además que su salario está por encima de lo estipulado en el presupuesto.

América vs. Querétaro: ¿Dónde ver el juego EN VIVO?

Finalmente, las Águilas del América debutarán este fin de semana en el Estadio Corregidora, cuando jueguen ante el Querétaro a las 21:00 horas.

El juego lo podrás ver EN VIVO en Imagen TV y ViX, por lo que no hay pretexto para ver el debut de las Águilas en este torneo.