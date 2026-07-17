¿Cruz Azul jugará en el Estadio Banorte para el Apertura 2026? El equipo cementero revela la sede

Cruz Azul Cruz Azul ya tiene sede para jugar sus partidos de local. (@CruzAzul)

Cruz Azul no tiene hogar asegurado, en la primera fecha del Apertura 2026, el equipo cementero pisará el Estadio Corregidora, sin embargo, la Liga MX ya decidió dónde jugará el conjunto de La Noria.

¿En qué estadio jugará Cruz Azul en el Apertura 2026?

De esta forma, Cruz Azul no se irá ni al estadio Corregidora o al Estadio Azul, el cual no se encuentra en condiciones óptimas para recibir un duelo de la Primera División.

Pero la Liga MX ya reveló cuál es el próximo destino de Cruz Azul como local, por lo que a partir del próximo martes 21 de julio, el campeón del futbol mexicano se estrenará en el Estadio Banorte.

De esta forma, la Liga MX dio a conocer un comunicado en el que señala que tanto Cruz Azul como la administración del Coloso de Santa Úrsula llegaron a un acuerdo, por lo que el equipo cementero ya tiene casa para este torneo.

“El día de hoy, el Club Cruz Azul informó a la LIGA BBVA MX que llegó a un acuerdo para utilizar el Estadio Banorte, sede registrada por el Club, para disputar sus partidos como local durante el Torneo Apertura 2026. Derivado de lo anterior, el Club solicitó dejar sin efecto el proceso iniciado para el cambio de sede de sus encuentros, tanto para el Estadio Ciudad de los Deportes durante el presente torneo, como para el Estadio La Corregidora en la siguiente jornada”, dice Cruz Azul en un comunicado.

COMUNICADO OFICIAL ✍️



Cruz Azul jugará como local en el Estadio Banorte 🏟️ pic.twitter.com/gs9Fo8k7FR — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 17, 2026

¿Por qué Cruz Azul no podía jugar en el Estadio Banorte?

Hace apenas una semana, Cruz Azul no tenía hogar para albergar encuentros, ya que entraron en una disputa con el Estadio Banorte.

Es por esta razón que la directiva celeste tomó la decisión de buscar una sede alterna, por lo que eligió el estadio Ciudad de los Deportes, en el cual incluso no presentaba las condiciones adecuadas para un partido.

Será a partir de la Jornada 2 contra Puebla, cuando Cruz Azul jugara en el Estadio Corregidora, pero esto ya no sucederá y será el Estadio Banorte la sede.

De acuerdo con un reporte de Mediotiempo.com, directivos de Ollamani se acercaron a la directiva de Cruz Azul para retomar una negociación y analizar las condiciones, para que la Máquina pudiera regresar al Estadio Banorte.

Cruz Azul en un principio tenía un contrato hasta el 2031, pero debido a que las condiciones no eran las adecuadas y no respetaron todas las claúsulas, la Máquina decidió buscar otro hogar.

Las charlas avanzaron porque a ambas partes les convenía el acuerdo, un poco más del lado de Ollamani, porque dicha empresa garantiza la captación de los recursos que La Máquina.

De esta forma, Cruz Azul sí jugará en el Estadio Banorte todos sus juegos de local, por lo que el Estadio Azul quedará sin equipos en el 2026.