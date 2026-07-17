León vs Atlas: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el partido de la jornada 1 de la Liga MX

León vs Atlas Los rojinegros buscan dar la campanada ante los esmeraldas en la jornada 1 de la Liga MX (Crónica Digital)

La actividad del Apertura 2026 de la Liga MX continúa este viernes con uno de los compromisos más atractivos de la Jornada 1. León recibe al Atlas en el Estadio León con la misión de comenzar el torneo con una victoria frente a su afición.

La Fiera apuesta por fortalecer su plantel para mejorar lo realizado el torneo anterior, mientras que los Rojinegros estrenan proyecto bajo la dirección técnica de Hernán Crespo, quien tendrá su presentación oficial en la primera división del futbol mexicano hoy.

Previa y pronóstico León vs Atlas: Partido de la jornada 1 de la Liga MX

León presume en casa una racha de nueve partidos consecutivos sin perder frente al Atlas.

El conjunto dirigido por Javier Gandolfi terminó el torneo anterior en la décima posición después de registrar siete triunfos, un empate y nueve derrotas.

Del otro lado aparece un Atlas renovado. Después de alcanzar la Liguilla como sexto de la clasificación con marca de siete victorias, cinco empates y cinco derrotas, el equipo vivió un cambio en el banquillo tras la salida de Diego Cocca. La directiva apostó por Hernán Crespo para encabezar el nuevo proyecto, que llega con la incorporación del delantero marroquí Ryan Mmaee.

Aunque la localía favorece ampliamente a León, el Atlas suele responder de buena manera cuando inicia un torneo. Los rojinegros apenas han perdido uno de sus últimos diez partidos correspondientes a una Jornada 1.

En sus cinco enfrentamientos más recientes, León consiguió tres victorias, Atlas ganó uno y registraron un empate. Además, La Fiera se impuso 2-0 en el Clausura 2026. Hoy el pronóstico es de un triunfo para León.

¿A qué hora juegan León vs. Atlas hoy?

El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido León vs. Atlas?

Los aficionados podrán seguir el inicio del Apertura 2026 entre León y Atlas a través de la señal de FOX Sports, mientras que la transmisión por internet estará disponible mediante la plataforma FOX One.

Alineaciones probables León vs. Atlas

León saldría al terreno de juego con Óscar García en la portería; Jaine Barreiro, Valentín Gauthier, Iván Moreno y Salvador Reyes en la defensa; Rodrigo Echeverría y Fernando Beltrán en el mediocampo; José Rodríguez como enlace; Nicolás Vallejo, Juan Domínguez y Diber Cambindo en el ataque.

Atlas tendría como probable once inicial a Camilo Vargas; Gaddi Aguirre, Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel y Jorge Rodríguez; Gustavo Ferrareis, Víctor Ríos, Aldo Rocha y Arturo González; Ryan Mmaee y Mateo García.