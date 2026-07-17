Atlético San Luis vs Cruz Azul: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

San Luis vs Cruz Azul La Maquina debuta en la jornada 1 del Apertura 2026 como visitante (Crónica Digital)

Atlético San Luis juega hoy contra Club de Futbol Cruz Azul en el Estadio Libertad Financiera, escenario en donde se disputará la jornada 1 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. A continuación, te presentamos todos los detalles: horario y dónde ver el partido de este viernes 17 dde julio.

La Maquina inicia la defensa de su corona con la misión de confirmar que sigue siendo uno de los principales candidatos al título, mientras que el conjunto potosino intentará aprovechar el respaldo de su afición para dar el primer golpe del campeonato de la primera división del futbol mexicano.

Previa y pronóstico Atlético San Luis vs. Cruz Azul: Partido de la jornada 1 de la Liga MX

Atlético San Luis inicia un nuevo ciclo bajo el mando de Diego Mejía. Los potosinos disputaron cinco encuentros amistosos, con saldo de cuatro victorias y un empate, resultados que fortalecieron la confianza antes del arranque del torneo.

Los potosinos tiene ausencias por lesión de futbolistas importantes, entre ellos Joao Pedro, máximo referente ofensivo del equipo, además de Juan Pedro Ramírez y Benjamín Galdames.

Del otro lado aparece un Cruz Azul. Los dirigidos por Joel Huiqui registraron durante la pretemporada un empate, una victoria y cerraron su preparación con una goleada de 6-0 sobre Comunicaciones de Guatemala, además de incorporar a Alan Montes y Juan Calero como refuerzos.

El historial reciente favorece claramente a los capitalinos. Cruz Azul acumula nueve victorias en catorce enfrentamientos frente al Atlético de San Luis. El pronóstico de hoy es de un empate.

¿A qué hora juegan Atlético San Luis vs. Cruz Azul hoy?

El compromiso correspondiente a la Jornada 1 del Apertura 2026 se disputará este viernes 17 de julio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Atlético San Luis vs. Cruz Azul?

Los aficionados podrán seguir el debut de ambos equipos a través de ESPN en televisión de paga.

Para quienes prefieran verlo por internet, la transmisión estará disponible mediante Disney+ Premium y ViX Premium.

Alineaciones probables Atlético San Luis vs. Cruz Azul

Atlético San Luis saltaría al terreno de juego con Andrés Sánchez; Miguel García, Benjamín Galindo, Aldo Cruz y Román Torres; Roberto Meráz, Sebastián Pérez Bouquet y Sébastien Salles-Lamonge; Anderson Duarte, Rafael Llorente y Santiago Muñoz.

Cruz Azul, por su parte, perfila una alineación integrada por Kevin Mier; Jeremy Márquez, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco y Omar Campos; Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez y Carlos Rotondi; José Paradela, Luka Romero y Christian Ebere.