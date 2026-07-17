Clasificación GP Bélgica F1 horario, cómo y dónde ver en vivo a Checo Pérez

Debido a las malas condiciones climáticas que se vivieron durante el segundo día de práctica en el Circuito de Spa-Francorchamps, el piloto mexicano de Cadillac, Sergio “Checo” Pérez, perdió parte de su agarre durante las vueltas de práctica previas al Gran Premio de Bélgica de F1.

Durante esta jornada de entrenamiento que da inicio a la doceava fecha para el Gran Premio de la F1 2026, “Checo” Pérez finalizó en la vigésima posición, al concluir su recorrido con un tiempo de 1:49.596, un resultado que encendió las alertas.

¿Qué día es la clasificación de la F1?

Durante este encuentro, las miradas de todo el mundo estarán puestas en el tapatío, quien busca sumar sus primeros puntos de esta temporada con esta nueva escudería.

Previo a la clasificación, los corredores tendrán su última sesión de práctica libre en punto de las 04:30 horas, para realizar los ajustes de aerodinámica, balance y ritmo en la pista.

La clasificación del Gran Premio de Bélgica se llevará a cabo el sábado 18 de julio a las 08:00 horas, tiempo de México. Esta sesión determinará el orden de los corredores, por lo cual es una parte importante para el equipo del mexicano, ya que sigue sin mantenerse de forma constante durante los encuentros.

¿A través de qué canales se podrá ver la clasificación del Gran Premio de Bélgica F1?

El panorama es retador; el mexicano debe acumular puntos para su escudería, ya que junto con Nico Hülkenberg, Lance Stroll y Valtteri Bottas, forman parte de los pilotos que buscan romper la racha y registrar sus primeras unidades en el año, aunque lograrlo no será sencillo.

Para la afición de México, la sesión de clasificación de la F1 en México podrá sintonizarse a través de canales de paga como:

FOX Sports

F1TV

¿Cuándo es la F1 de Bélgica?

El Gran Premio de Bélgica de la F1 se llevará a cabo el domingo 19 de julio a las 07:00 horas (tiempo de México), por lo que podría ser una gran oportunidad para Callidac y para “Checo” Pérez en este camino de consolidación.

Durante el encuentro, los seguidores esperan ver a un Checo Pérez constante que logre colocarse en las posiciones avanzadas de la parrilla, asegurando una ventana estratégica que favorezca a la escudería y al propio piloto.