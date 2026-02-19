Yareli Acevedo conquista su segundo oro y coloca a México en la cima del Panamericano de Pista 2026

COMO BÓLIDO. La pedalista campeona mundial Yareli Acevedo consiguió el primer lugar en la prueba de eliminación femenina.

La ciclista mexicana Yareli Acevedo Mendoza alcanzó la máxima gloria continental al conquistar la prueba de eliminación femenil durante la segunda jornada del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista Santiago 2026, celebrado en Chile.En el podio la acompañaron la cubana Marlies Mejías (plata) y la chilena Scarlet Cortés (bronce).

El triunfo de Acevedo consolidó una jornada brillante para la delegación mexicana en el Velódromo de Peñalolén, recinto que continúa siendo testigo del crecimiento del ciclismo nacional.

Plata y récord nacional en la persecución por equipos

Las buenas noticias continuaron con el subcampeonato del equipo femenil de persecución, que además registró récord nacional con un tiempo de 4:23.708.El conjunto integrado por Anet Barrera, Antonieta Gaxiola, Sofía Arreola y María Fernanda Figueroa, con la propia Yareli Acevedo, cayó en la final ante Estados Unidos, mientras que Canadá venció a las anfitrionas para llevarse el bronce.

Con estos resultados, México se consolida como líder del certamen, que distribuye puntos para el ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI), con dos medallas de oro y una plata, seguido por Canadá (dos oros y dos bronces).

Gaxiola avanza; Verdugo queda fuera en velocidad individual

En la misma jornada, Luz Daniela Gaxiola González avanzó a la siguiente ronda de la velocidad individual tras imponerse en cuartos de final a Makaira Wallace (Trinidad y Tobago) con un tiempo de 11.088 segundos.Por su parte, Yuli Paola Verdugo Osuna quedó eliminada en la misma instancia ante la colombiana Stefany Cuadrado.

Quinto lugar para la persecución varonil; actividad intensa en otras pruebas

En la persecución por equipos varonil, el conjunto formado por Fernando Gabriel Nava Romo, Ricardo Peña Salas, Ignacio de Jesús Prado Juárez y Sebastián Ruiz Terán obtuvo el quinto lugar, por debajo de Colombia, que fue cuarta. El podio lo integraron Canadá, Estados Unidos y Chile.

En otras pruebas del día:

Fernando Nava concluyó cuarto en el scratch varonil.

concluyó en el scratch varonil. Edgar Ismael Verdugo finalizó octavo en el keirin.

finalizó en el keirin. Jafet Emmanuel López Gonzaga quedó eliminado en la ronda 1 del repechaje.

México sigue en acción rumbo a Los Ángeles 2028

La actividad mexicana continuará este 20 de febrero en el Velódromo de Peñalolén, con el objetivo de seguir sumando unidades para el ranking mundial de la UCI, dentro de un proceso clave rumbo al ciclo olímpico que concluirá en Los Ángeles 2028.