México asegura boleto al preolímpico de NORCECA tras vencer a Puerto Rico

ADELANTE. Con el boleto en la mano, la selección mexicana enfrentará ahora a Canadá en las semifinales del torneo clasificatorio de NORCECA, programado para iniciar el viernes 18 de septiembre.

La selección nacional varonil de voleibol dio un paso clave en su camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 al imponerse con autoridad 3-0 a Puerto Rico en el partido por el quinto lugar del Campeonato Continental Masculino de NORCECA, resultado que le aseguró un lugar en la fase final del clasificatorio olímpico de la región.

En el encuentro disputado en Moncton, Canadá, el conjunto mexicano se llevó la victoria con parciales de 26-24, 33-31 y 25-16, en un duelo que fue disputado durante los dos primeros sets, pero que terminó dominando el representativo tricolor en el tercero para sellar el triunfo en sets corridos.

Victoria de gran valor rumbo a LA28

De acuerdo con la información oficial de NORCECA, el triunfo permitió a México quedarse con el quinto puesto del certamen continental y, al mismo tiempo, obtener el cuarto y último boleto disponible para disputar este fin de semana la etapa definitiva de clasificación olímpica de la confederación.

El resultado dejó eliminado a Puerto Rico de esta ruta de clasificación, mientras que los mexicanos mantuvieron vivas sus aspiraciones de alcanzar una plaza para la justa olímpica angelina.

Entre los elementos más destacados del combinado nacional figuró Mauro Fuentes, quien encabezó la ofensiva mexicana con 16 puntos, mientras que Franky Hernández, Diego González y Axel Rodríguez también contribuyeron de manera importante para asegurar la victoria.

Canadá, siguiente rival de México

Con el boleto en la mano, la selección mexicana enfrentará ahora a Canadá en las semifinales del torneo clasificatorio de NORCECA, programado para iniciar el viernes 18 de septiembre. El encuentro está previsto para las 16:00 horas (tiempo del centro de México) y representa un desafío de alta exigencia ante el conjunto anfitrión, que disputó la final del Campeonato Continental.

La escuadra canadiense llega como una de las favoritas de la región tras avanzar a la final continental y asegurar previamente su clasificación al Campeonato Mundial de Voleibol 2027, por lo que México necesitará mostrar su mejor versión para mantenerse en la lucha por el sueño olímpico.

México sigue soñando con Los Ángeles 2028

Después de recuperarse del tropiezo sufrido en cuartos de final ante República Dominicana, el representativo mexicano hilvanó victorias sobre Curazao y Puerto Rico, resultados que le permitieron mantenerse con vida en el proceso clasificatorio. Ahora, el equipo nacional buscará dar otro golpe de autoridad cuando se mida a Canadá en una eliminatoria que podría acercarlo aún más a la cita olímpica.