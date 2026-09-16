Deportes

Con gol 100 de Messi y uno de Casemiro, el equipo de la MLS vence con categoría al Cruz Azul de México

Inter Miami alza la Campeones Cup 2026

Por EFE
MESSI. Siempre Messi.

Inter Miami conquistó este miércoles la Campeones Cup al derrotar a Cruz Azul por 2-0 en el Nu Stadium de Miami con gol y asistencia de Lionel Messi, en coincidencia con el debut del entrenador argentino Cristian ‘Kily’ González.

El tanto de Messi en la primera mitad, de cabeza a centro de Luis Suárez, fue el número cien del argentino con Inter Miami, club al que llegó en el verano de 2023 procedente del Paris Saint-Germain.

Cruz Azul fue precisamente su primera víctima en su debut.

El mediocentro brasileño Casemiro selló el triunfo a falta de diez minutos cuando remató a la red un saque de esquina lanzado por el argentino.La victoria en la Campeones Cup brinda al Inter Miami su primer título de la temporada y ofrece un respiro para una plantilla que estaba llamada a dominar el continente y no ha dado con la tecla en lo que va de año.

Es el cuarto título de Messi con la camiseta rosa, después de la Leagues Cup 2023, el Supporters’ Shield 2024 y la MLS Cup 2025

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