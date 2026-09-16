Golf y futbol se fusionan en espectacular Showmatch previo al Atlas Open

DESAFÍO. Layún muestra sus habilidades en el golf.

La cuenta regresiva para el arranque del Atlas Open comenzó con una jornada llena de emoción, competitividad y convivencia deportiva en el histórico Atlas Country Club, sede de la segunda etapa de la temporada 2026-27 de la Gira Profesional Mexicana (GPM). Antes del inicio oficial del torneo, profesionales del golf y figuras reconocidas del futbol internacional ofrecieron un espectáculo inolvidable en la primera edición del Showmatch, evento que reunió a aficionados y participantes en un ambiente de gran expectativa.

La exhibición tuvo como protagonistas al profesional Alejandro Madariaga y al ex delantero chileno Nicolás Castillo, quienes conformaron una dupla que se enfrentó al profesional Emilio López y al ex seleccionado nacional Miguel Layún, en un desafío disputado a nueve hoyos que combinó talento, estrategia y una dosis importante de espectáculo.

Un formato innovador

La competición estuvo dividida en tres modalidades distintas, diseñadas para exigir al máximo las capacidades de los participantes y mantener la emoción hasta el último golpe.

Los primeros tres hoyos se jugaron bajo la modalidad Scramble, donde cada pareja eligió el mejor tiro tras cada golpe para construir la mejor estrategia posible. Posteriormente, los hoyos cuatro al seis se disputaron en formato Best Ball, una prueba de carácter individual en la que cada integrante buscó aportar el mejor score para su equipo.

La tensión aumentó en la recta final con los hoyos siete, ocho y nueve bajo el formato de Bola Alterna, considerado uno de los más complejos en el golf por equipos, ya que exige una coordinación perfecta entre los jugadores y reduce al mínimo el margen de error.

Un cierre dramático

A lo largo del recorrido se observaron potentes salidas desde el tee, precisas aproximaciones a bandera y putts de gran calidad que provocaron aplausos entre los asistentes. La intensidad se mantuvo hasta el último hoyo, donde la modalidad de bola alterna elevó el dramatismo de una contienda que se definió en los detalles.

El desenlace oficial y los momentos más destacados del Showmatch serán dados a conocer en los próximos días a través de las plataformas digitales de la Gira Profesional Mexicana, que apostó por una novedosa combinación entre golfistas profesionales y ex figuras del balompié para acercar este deporte a nuevos públicos.

Atlas Open, listo para recibir a 81 competidores

Tras el exitoso evento de exhibición, todas las miradas se centran ya en el Atlas Open, que iniciará este jueves 17 de septiembre con una bolsa de dos millones de pesos y puntos válidos para el Official World Golf Ranking (OWGR).

El torneo contará con un field de 81 jugadores, de los cuales 60 son mexicanos y 21 representan a otras nueve naciones, consolidando así el carácter internacional del certamen jalisciense.

Entre los países participantes destacan Estados Unidos con ocho exponentes, Colombia con cinco, Chile con dos, además de representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Ecuador, Puerto Rico y Venezuela.

Asimismo, competirán 12 jugadores amateurs, grupo en el que sobresalen precisamente Miguel Layún y Nicolás Castillo, quienes después de su participación en el Showmatch tendrán la oportunidad de medirse ante algunos de los mejores exponentes del golf profesional de la región.

“Camarón” Rodríguez encabeza la lista de favoritos

La atención estará puesta en José de Jesús “Camarón” Rodríguez, considerado el máximo ganador en la historia de la Gira Profesional Mexicana y uno de los golfistas más exitosos del país.

El experimentado jugador mexicano llega además con antecedentes sobresalientes en el Atlas Country Club, escenario donde ha conseguido tres victorias en competiciones avaladas por el PGA Tour Américas, situación que lo coloca como una de las principales cartas para conquistar el título.

Junto al “Camarón”, destacan otros nombres de peso como Sebastián Vázquez, José Cristóbal Islas y Alejandro Madariaga, mientras que en el ámbito internacional sobresalen el brasileño Alexandre Rocha, ex integrante del PGA Tour, y el colombiano Juan Camilo Vesga.

Santiago de la Fuente llega como líder de la temporada

El Atlas Open representa la segunda parada del calendario 2026-27 de la Gira Profesional Mexicana, circuito que abrió actividades con el Mexico City Open II, donde el triunfo correspondió al mexicano Santiago de la Fuente.

Con una atractiva combinación de figuras nacionales, talento internacional y actividades innovadoras como el Showmatch, el Atlas Open se perfila como uno de los eventos más destacados del año dentro del golf profesional mexicano. El escenario está listo y la batalla por el título comenzará en tierras tapatías.