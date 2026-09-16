Convocados de la selección: estos serían los 60 jugadores llamados por Rafa Márquez (Edgar Negrete Lira)

Previo a los juegos amistosos, además de su debut como Director Técnico de la Selección Mexicana, a través de redes circula una lista de 60 posibles jugadores que aparecerían en la primera lista del exjugador Rafa Márquez.

La lista se mantiene encabezada principalmente por jugadores de Chivas. El próximo encuentro de la selección es el 26 de septiembre ante Colombia.

Portería

En el arco se espera la presencia de los participantes del reciente mundial con México Raúl Rangel y Carlos Acevedo. Carlos Moreno, Antonio Rodríguez y Rodolfo Cora serían los arqueros añadidos al equipo.

Defensa

También regresarían caras conocidas como Israel Reyes, Jesús Gallardo, Edson Álvarez, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vasquez y Mateo Chávez, jugador de AZ Alkmaar en Países Bajos.

A este equipo se unirían los siguientes jugadores:

Rodrigo Huescas.

Richy Ledezma.

Kevin Álvarez.

Rodrigo “Toti” López.

Diego Campillo.

Víctor Guzmán.

Érick Aguirre.

Jesús Orozco Chiquete.

Eduardo Águila.

Everardo López

José Castillo.

Brian Hernández.

Omar Campos.

Además del ganador del Campeonato Sub-20 de la CONCACAF con la Selección Mexicana, Hugo Camberos, quien se llevó el Balón y Bota de Oro.

Medios

Brian Gutiérrez, Erik Lira, Luis Romo, Obed Vargas, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo y la joven promesa del futbol mexicano, Gilberto Mora, volverían a ser convocados.

Érick “Chiquito” Sánchez.

Jeremy Márquez.

Denzell García.

Carlos Rodríguez.

Jesús “Canelo” Angulo.

Jordan Carrillo.

Elías Montiel.

Alexis Gutiérrez.

Omar Govea.

Alan Cervantes.

Luis Chávez.

Iván Tona.

Serían los jugadores convocados como medios.

Delanteros

Jugadores que tuvieron un gran papel en el pasado Mundial 2026 como Julián Quiñones, Raúl Jimenez, Roberto el “Piojo” Alvarado junto a sus compañeros Santiago Giménez, César Huerta, Guillermo “Memote” Martínez, Alexis Vega y la nueva cara de Grecia, Armando la “Hormiga González, serían llamados nuevamente con la selección.

Diego Lainez.

Germán Berterame.

Ricardo Marín.

Ozziel Herrera.

Kevin Castañeda.

Efraín Álvarez.

Isaías Violante.

Además de la estrella en ascenso, también campeón con la Sub-20, Santiago Sandoval.

¿Cuáles son los próximos partidos de la selección?

El calendario para la Selección Mexicana es el siguiente:

26 de septiembre contra Colombia .

. 29 de septiembre contra Perú .

. 3 de octubre contra Estados Unidos .

. 6 de octubre contra Chile.

Previo al partido amistoso ante Colombia jugadores como Julián Quiñones y Raúl Jimenez quedarían fuera de la convocatoria por recientes lesiones. Además de que se rumora que Irving Lozano, jugador de Galaxy, podría ser convocado.

Aunque no es información oficial se espera que en los próximos días se comparta la lista de jugadores convocados por el exjugador mexicano Rafael Márquez.