Copa Independencia (1)

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Del 11 al 16 de septiembre, la Ciudad de México fue sede de la decimoquinta edición del Torneo Internacional y Nacional Abierto de Ajedrez “Copa Independencia”, uno de los certámenes más consolidados del calendario nacional.

Hay una modesta bolsa de premios en efectivo y especie, repartidos en 114 galardones a lo largo de diez categorías. La convocatoria abarca desde la sección abierta, sin límite de rating, hasta las categorías infantiles, intermedias y rama femenil.

El torneo es válido para rating FIDE y para el rating nacional, y ofrece la posibilidad de obtener normas de Maestro Internacional y Gran Maestro en la categoría superior, que se jugará a nueve rondas bajo sistema suizo con ritmo de 90 minutos más 30 segundos de incremento por jugada.

Los dos mejores de cada categoría infantil obtendrán aval para el Campeonato Norteamericano Juvenil 2027.

PUNTO DE ENCUENTRO OBLIGADO

Muchas de las partidas de la categoría “Hidalgo” podrán seguirse en Lichess con algunos minutos de retraso obligatorio, y los resultados se publican ronda por ronda en Chess-Results, con enlace directo desde la página oficial del evento.

La Copa Independencia se ha convertido, edición tras edición, en un punto de encuentro obligado para el ajedrez capitalino y un escaparate para las nuevas generaciones de jugadores mexicanos.

GM Budisavljevic (SER) – MI Fernandez (MEX)

Defensa India de Rey

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 (Los ordenadores sólo juegan esta defensa si les tuercen el brazo)

4.e4 d6 5.Ae2 0–0 6.Cf3 e5 7.0–0 h6 8.Te1 Cbd7 9.Dc2 exd4?! (El abandono del capitán del frente de peones ya no encaja con el planteamiento que han elaborado las negras. El curso normal es 9...Te8 10.dxe5 dxe5 11.Ae3)

10.Cxd4 Te8 11.Ae3 Cc5 12.f3 Ch5 13.Tad1 Ae5 14.Af1 (Hasta aquí, las blancas habían jugado a la perfección, pero la jugada el texto es algo pasiva. Es mejor 14.g3 y 15.f4 con ventaja decisiva)

14...c6 15.Dd2 Df6 16.g3 Dh8 17.Ag2 Ce6 18.Cde2! (Excelente. Las negras se están ahogando por la falta de espacio) Ag7 19.Dxd6 Af8 20.Dd2 b6 21.g4 Chg7

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Juegan las blancas

22.Axh6?! (El avance 22.f4 con la idea e5, Axc6 y Cd5 es demoledor y es poco lo que pueden hacer las negras al respecto. Los peones, si no se les mantiene bajo control, tienden siempre al avance, desatando toda la energía de las piezas que esperaban su turno en la retaguardia)

22...Aa6 23.b3 g5 24.Axg5 Cxg5 25.Dxg5 (La pérdida del alfil de casillas negras causa ahora algunos contratiempos innecesarios)

25...Ae7 26.Dc1 Ac5+ 27.Rh1 Te6 28.Df4 Th6 29.e5 Af2 30.Cd4 (Excelente. El alfil negro se convirtió en una pieza demasiado poderosa y, como mal menor, las negras debieron capturar la torre)

30...Axd4 31.Dxd4 Txh2+ 32.Rg1 Ce6 33.De3 Dh4 34.Ce4 c5 35.Df2 Txg2+ 36.Dxg2 Cd4 37.Cd6 Ac8 38.Te4 Dg5 39.f4 Dxg4 40.Cxc8 Dxg2+ 41.Rxg2 Txc8 42.Tdxd4 cxd4 43.Txd4 Rf8 44.Td7 b5 45.Txa7 bxc4 46.bxc4 Txc4 47.Rf3 f5 48.Rg3 Tc1 49.a4 Tg1+ 50.Rf2 Ta1 51.a5 Ta3 52.a6 Re8 53.Ta8+ Rd7 54.a7 Rc7 55.Tf8 1–0