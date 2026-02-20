Armando González: estos son los equipos europeos que siguen los pasos de “La Hormiga”

El nombre de Armando “La Hormiga” González comienza a tomar fuerza en el futbol europeo. El joven atacante del Guadalajara ha llamado la atención por su rendimiento en la Liga MX, donde se ha consolidado como una de las promesas ofensivas más interesantes del balompié mexicano.

CSKA de Moscú presentó una oferta

Uno de los equipos que dio un paso concreto fue el CSKA de Moscú. De acuerdo con reportes, el conjunto ruso realizó una oferta importante para fichar al delantero, incluso acercándose a su cláusula de salida.

Sin embargo, el propio jugador decidió rechazar la propuesta y mantenerse en Chivas, con el objetivo de continuar su desarrollo y sumar minutos dentro del proyecto rojiblanco.

Feyenoord monitorea su rendimiento

Además del interés desde Rusia, el Feyenoord de Países Bajos también sigue de cerca la evolución del atacante mexicano. El club de la Eredivisie estaría observando su desempeño, aunque hasta el momento no existe una oferta formal.

El seguimiento desde Europa confirma que el crecimiento del delantero no ha pasado desapercibido fuera de México.

Prioridad: consolidarse y pensar en el Mundial 2026

La decisión de permanecer en la Liga MX estaría relacionada con su intención de consolidarse como titular y mantenerse en el radar de la Selección Mexicana.

Con la Copa del Mundo de 2026 en el horizonte, “La Hormiga” busca continuidad y protagonismo, mientras su posible salto al futbol europeo se perfila como una oportunidad que podría concretarse en el futuro cercano.