Carlos Alcaraz enfrentará a Arthut Fils en la final de Doha

Tenis en Doha. Carlos Alcaraz es favorito a la victoria en el torneo de Doha. (EFE)

El tenista español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, prologó su condición de invicto en 2026, este viernes certificó su pase a la final deTl torneo de Doha, tras imponerse en la primera semifinal al ruso Andrey Rublev por 7-6 (3) y 6-4, que hizo sufrir lo indecible al murciano

Un triunfo que supone el undécimo consecutivo para el jugador de El Palmar en lo que va del presente año. Alcaraz no sólo no conoce la derrota, sino que apenas ha cedido cuatro sets en lo que va de curso.

El español se medirá en la final al francés Arthur Fils, quien se impuso contra todo pronóstico, por 6-4 y 7-6 (4), al checo Jakub Mensik en la segunda semifinal.

Una ronda a la que Mensik, número dieciséis de la clasificación mundial, accedió tras protagonizar la gran sorpresa del torneo al derrotar en los cuartos de final al italiano Jannik Sinner.

Fils de 21 años, 40 del mundo, necesito 36 minutos con la primera manga por 6-4 gracias a un ‘break’ en el tercer juego de partido.

En la segunda el francés tuvo que esperar al ‘tie break’ para imponerse por 7-6 (4) y alcanzar la cuarta final de su carrera.