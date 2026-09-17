Javier Aguirre: Un equipo de España desea ficharlo, ¿Qué conjunto es?

Javier Aguirre El ‘Vasco’ Aguirre viajó a España para detallar un tema contractual. (Mexsport)

Luego del Mundial 2026, el DT Javier Aguirre dejó las riendas de la Selección Mexicana a Rafael Márquez y ahora emprenderá una misión en España, donde un equipo ya lo tiene en la mira para que tome las riendas cuanto antes.

De esta forma, Javier Aguirre llegaría a un equipo de España y ya tiene experiencia dirigiendo a clubes como el Leganés y Atlético de Madrid, por lo que el reto lo tomaría con toda confianza.

Además, Javier Aguirre no sólo es conocido por su sapiencia en el futbol, sino también, por salvar a equipos de la mediocridad en su pasado.

Así, Javier Aguirre es uno de los candidatos para dirigir al Valencia, club que busca técnico ante la salida del entrenador Carlos Corberán y el mexicano es el candidato más fuerte que tiene el equipo hasta el momento.

¿Javier Aguirre será el nuevo DT del Valencia?

Desde hace unos días, el ‘Vasco’ Aguirre viajó a España para detallar un tema contractual, por lo que probablemente se reunirá con la directiva del conjunto para ver las condiciones y determinar si se queda a dirigir al club español.

En este momento, el Valencia se encuentra en una nueva crisis de resultados luego de que perdió ante Sevilla, Deportivo La Coruña, Betis y Barcelona, por lo que Aguirre llegaría como salvavidas de la institución.

A pesar de esto, Valencia no está exenta de zona de descenso, por lo que Aguirre llegaría para poner orden a un equipo que no tiene identidad hoy en día.

Antes de esto, Javier Aguirre se estaba tomando unas vacaciones tras ser el DT de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, pero ahora, el reto llamado Valencia podría colocarlo nuevamente al frente de un equipo.