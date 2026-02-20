Estadio de Cruz Azul: Naucalpan propone estos dos lugares para construir la nueva casa de “La Máquina”

Posibles zonas para el estadio del Cruz Azul Naucalpan propone dos territorios para la construcción de la sede.

Naucalpan se postula como territorio para el futuro estadio del Cruz Azul, ya que la administración local percibe el proyecto con interés y ha propuesto dos zonas del municipio en Estado de México.

Anteriormente, Clara Brugada —jefa de Gobierno de la Ciudad de México— tuvo una reunión con la directiva de la Cooperativa La Cruz Azul SCL a inicios de febrero de este año, la cual declaró como “fructífera”; debido a esto, los rumores también han apuntado a que La Máquina pueda quedarse en la Ciudad de México.

No obstante, la propuesta de Naucalpan para albergar al equipo ha estado sobre la mesa desde el año pasado, evolucionando a la oferta actual de proponer dos territorios para la construcción del estadio.

¿Cuáles serían las posibles ubicaciones para el estadio del Cruz Azul en Naucalpan?

El interés de Naucalpan para convertirse en el terreno sobre el que se podría construir la sede del Cruz Azul ha sido expresado desde noviembre del año pasado, cuando Isaac Montoya —alcalde del municipio—, declaró que hubo acercamientos con la Cooperativa del Club Deportivo y los canales de comunicación se mantenían abiertos para convertirse en la casa del histórico equipo.

“Creemos que tenemos las condiciones para alojar equipos de primera, no solamente de fútbol soccer, sino de cualquier deporte. En caso de resultar favorecidos, brindaremos todo el apoyo y las facilidades para que el Cruz Azul tenga nueva casa en Naucalpan”, mencionó en 2025.

En avance a su propuesta, el municipio presentó este viernes 20 de febrero dos zonas del terreno contempladas para la construcción del estadio de La Máquina; éstas son:

La Tortuga , en Lomas Verdes, contigua a un centro tecnológico automotriz Ford.

, en Lomas Verdes, contigua a un centro tecnológico automotriz Ford. Predio cercano al Maxipuerto Cuatro Caminos, en la zona industrial de Ahuizotla.

El interés que tiene la administración local de Naucalpan en este proyecto se debe a la potencial derrama económica y a la oportunidad de abrir espacios al talento deportivo local en las fuerzas básicas.

¿El Cruz Azul se quedará en CDMX o construirá su casa en Naucalpan?

Hasta el momento, no se ha confirmado ninguna ubicación para la sede del Cruz Azul en el Estado de México ni en la capital del país, por lo que La Máquina Celeste continúa como un equipo sin sede fija en la Liga MX.

Sin embargo, el encuentro que la jefa de Gobierno de la CDMX, funcionarios de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana y elementos de la Subsecretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, mantuvieron con la directiva de Cruz Azul el 4 de febrero de 2026, ha aumentado la expectativa de los aficionados y aficionadas a la posibilidad de que el equipo se quede en terreno capitalino.

“Muy pronto podremos anunciarles buenas noticias”, anunció Clara Brugada tras la reunión con la directiva del club deportivo.