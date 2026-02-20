Fernando Nava y Sebastián Ruiz, campeones panamericanos en ciclismo

Panamericano de Ciclismo en Chile. Fernando Nava impuso sus condiciones sobre el argentino Franco Buchanan y el venezolano Arlex Méndez.

Los pedalistas Fernando Nava y Sebastián Ruiz triunfaron la carrera por puntos y la persecución individual, en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista Santiago de Chile 2026, evento que forma parte del proceso para integrar el equipo nacional a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Nava, quien en la pista paraguaya del año pasado con los Panamericanos Junior Asunción 2025 también se llevó el oro, se mantuvo siempre en la punta de la prueba en donde impuso sus condiciones para terminar con 68 unidades al final de los 40 km de recorrido en el óvalo del velódromo de Peñalolen.

Buscan pase a los JCC de Santo Domingo

El pedalista sumó otro momento importante en su carrera deportiva en busca ser parte del elenco nacional para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La medalla de plata fue para el argentino Franco Buchanan con 62 puntos y el bronce se fue para el venezolano Arlex Méndez con 52.

“Estoy contento y satisfecho con el resultado. Me preparo en todos los aspectos para cada una de las competencias tanto en casa como en las concentraciones”, dijo el campeón.

Sebastián Ruiz regresa a lo más alto del podio

Santiago de Chile 2026. Sebastián Ruiz estuvo ausente del ciclismo tres temporadas y vuelve en grande. (Foto especial)

Sebastián Ruiz resultó campeón en la prueba de persecución individual al completar los 4km en un tiempo de 4:11.631 minutos y dejar en la segunda posición al canadiense Cameron Fitzmaurice (4:17.912) y el bronce al canadiense Chris Ernst (4:11.668).