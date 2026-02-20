Deportes

El italiano Jonathan Milan se impone de nuevo, ahora en la quinta etapa; este sábado podría definirse todo

Isaac del Toro sigue a 21 segundos del líder Antonio Tiberi en el UEA Tour

Por Avelina Merino
UEA Tour 2026. Isaac del Toro (maillot verde) entre los primeros en la línea de salida de la quinta etapa. (@UEATour)

Jonathan Milan (Lidl-Trek) ganó este viernes en la 5ª etapa del UAE Tour 2026 que se corrió sobre 166 km entre Dubai Al Mamzar Park y la Hamdan Bin Mohammed Smart University, el italiano sumo su segunda victoria consecutiva, esta vez se impuso a Erlend Blikra (Uno-X Mobility) y Matteo Malucelli (XDS Astana).

En la clasificación general se mantiene Antonio Tiberi, seguido a 21 segundos del mexicano Isaac del Toro. Todo se definirá este sábado con una etapa de montaña.

Cuando restaban 300 metros a la línea de meta, Milan lanzó su poderoso sprint. El corredor italiano impuso su punta de velocidad para superar a Blikra y a Malucelli firmando su victoria 29 como profesional y la cuarta de la temporada.

Especialista en el sprint. Jonathan Milan gana la segunda etapa consecutiva del UAE Tour 2026.

Pese a ser el más rápido al sprint, los metros finales se le han hecho eternos y ha tenido que emplearse a fondo para vencer.

Del Toro sigue a 21 segundos de Tiberi

La clasificación general no sufrió cambios en sus primeras posiciones. Antonio Tiberi mantiene el liderato con 21 segundos de ventaja sobre Isaac del Toro (UAE Emirates-XRG) y 1:00 respecto a Harold Tejada (XDS-Astana).

Del Toro tratará de arrebatar el maillot de líder este sábado cuando se corra la sexta y penúltima etapa entre Al Ain Museum y Jebel Hafeet (168 km).

La ascensión final, de 10,6 kilómetros al 6,9%, será el último gran examen para los aspirantes al título antes del cierre en Abu Dhabi.

Clasificaciones del EUA Tour 2026

Quinta etapa:

1.Jonathan Milan (Lidl-Trek) 3h33′18″

2.Erlend BHlikra (Uno-X Mobility) íd.

3.Matteo Malucelli (XDS Astana Team) íd.

4.Luka Mezgec (Team Jayco AlUla) íd.

5.Daniel Skerl (Bahrain-Victorius)

Clasificación General:

1.Antonio Tiberi (Bahrain-Victorius) 14h45′27″

2.Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) a 21″

3.Harold Tejada (XDS Astana Team) a 1′00″

4.Lennert Van Eetwelt (Lotto Intermarché) a 1′07″

5.Luke Plapp (Team Jayco AlUla) a 1′19″

