Isaac del Toro sigue a 21 segundos del líder Antonio Tiberi en el UEA Tour

Jonathan Milan (Lidl-Trek) ganó este viernes en la 5ª etapa del UAE Tour 2026 que se corrió sobre 166 km entre Dubai Al Mamzar Park y la Hamdan Bin Mohammed Smart University, el italiano sumo su segunda victoria consecutiva, esta vez se impuso a Erlend Blikra (Uno-X Mobility) y Matteo Malucelli (XDS Astana).
En la clasificación general se mantiene Antonio Tiberi, seguido a 21 segundos del mexicano Isaac del Toro. Todo se definirá este sábado con una etapa de montaña.
Cuando restaban 300 metros a la línea de meta, Milan lanzó su poderoso sprint. El corredor italiano impuso su punta de velocidad para superar a Blikra y a Malucelli firmando su victoria 29 como profesional y la cuarta de la temporada.
Pese a ser el más rápido al sprint, los metros finales se le han hecho eternos y ha tenido que emplearse a fondo para vencer.
Del Toro sigue a 21 segundos de Tiberi
La clasificación general no sufrió cambios en sus primeras posiciones. Antonio Tiberi mantiene el liderato con 21 segundos de ventaja sobre Isaac del Toro (UAE Emirates-XRG) y 1:00 respecto a Harold Tejada (XDS-Astana).
Del Toro tratará de arrebatar el maillot de líder este sábado cuando se corra la sexta y penúltima etapa entre Al Ain Museum y Jebel Hafeet (168 km).
La ascensión final, de 10,6 kilómetros al 6,9%, será el último gran examen para los aspirantes al título antes del cierre en Abu Dhabi.
Clasificaciones del EUA Tour 2026
Quinta etapa:
1.Jonathan Milan (Lidl-Trek) 3h33′18″
2.Erlend BHlikra (Uno-X Mobility) íd.
3.Matteo Malucelli (XDS Astana Team) íd.
4.Luka Mezgec (Team Jayco AlUla) íd.
5.Daniel Skerl (Bahrain-Victorius)
Clasificación General:
1.Antonio Tiberi (Bahrain-Victorius) 14h45′27″
2.Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) a 21″
3.Harold Tejada (XDS Astana Team) a 1′00″
4.Lennert Van Eetwelt (Lotto Intermarché) a 1′07″
5.Luke Plapp (Team Jayco AlUla) a 1′19″