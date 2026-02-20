Liga MX: partidos, fechas y horarios de la Jornada 7 | Clausura 2026

Llegamos al fin de semana y con eso una nueva jornada de la Liga MX. El torneo se acerca a la mitad de la fase regular y los equipos comienzan a distinguirse como contendientes a la liguilla. En el juego estelar de esta séptima fecha, las Chivas buscan seguir con su invicto y paso perfecto visitando a Cruz Azul, quien marcha como sublíder de la competencia. Por su parte, los Pumas también estarán poniendo a prueba su camino sin derrotas ante los Rayados de Monterrey.

Partidos fechas y horarios de la Jornada 7 | Liga MX, Clausura 2026

Liga MX | Clausura 2026, Jornada 7 Así se disputará la séptima fecha de la fase regular con Chivas defendiendo su paso perfecto invicto visitando a Cruz Azul.

Tigres vs Pachuca | viernes 20 de febrero (19:00 horas)

Para variar las cosas, el viernes futbolero de la Liga MX estará comenzando en esta ocasión en el Universitario de Nuevo León. Los Tigres, que han batallado en casa este semestre, estarán recibiendo a Pachuca. El cuadro de la UANL sólo ha ganado uno de sus tres partido en ‘El Volcán’ y necesita volver a afianzarse como uno de los locales más fuertes. Mientras tanto, los hidalguenses todavía no saben lo que es ganar como visitantes, pero necesitan un triunfo que los ponga en el top 4 de la clasificación general.

Puebla vs América | viernes 20 de febrero (21:06 horas)

La Franja estará en el horario estelar de este día para recibir al América. Los poblanos tendrán otro partido en casa para buscar tres puntos que les ayuden con la situación de cociente con muy poco margen de error rumbo a la parte final de la campaña. Por su parte, los azulcremas vienen de sufrir una derrota dolorosa en el Clásico Nacional y la irregularidad comienza a generar cuestionamientos sobre la continuidad de André Jardiné como entrenador de este equipo.

Atlas vs Atlético de San Luis | sábado 21 de febrero (17:00 horas)

Duelo crucial en la parte media de la clasificación general. Los rojinegros se han mantenido fuertes como locales luego de dos victorias y un empate. Ahora, necesitan mantenerse así si quieren subir lugares en la tabla. Los potosinos vienen de cortar una racha de cuatro encuentros sin ganar y necesitan comenzar a ligar triunfos para empezar a aspirar a puestos de liguilla.

León vs Santos Laguna | sábado 21 de febrero (19:00 horas)

Dos de los equipos decepción de este semestre se enfrentan con la urgencia de ganar. León y su baja productividad a la ofensiva los tienen en en el antepenúltimo puesto de la clasificación general y suman seis partidos seguidos sin conocer la victoria. Por su parte, los ‘Guerreros’ vienen de perder ante Mazatlán y son el único equipo que todavía no ha ganado en lo que va de este semestre. Son el equipo que más goles recibe y acaba de destituir a su entrenador Francisco Rodríguez.

Necaxa vs Toluca | sábado 21 de febrero (19:00 horas)

Los ‘Rayos’ pueden ver el vaso “medio lleno” este torneo después de tres victorias y tres derrotas en lo que va de este semestre. El cuadro hidrocálido se ha visto más eficiente fuera de casa que jugando en Aguascalientes, pero ahora tiene la oportunidad de darle una alegría a su afición ante los actuales bicampeones. Los Diablos mantienen su paso invicto este torneo, pero con sólo seis goles marcados, aún no lucen como el equipo que fueron el semestre pasado, donde destacaron por su productiva ofensiva.

Cruz Azul vs Chivas | sábado 21 de febrero (21:05 horas)

El partido estelar de este fin de semana enfrenta a los dos mejores equipos en o que va de este torneo. Las Chivas viven su mejor momento en años luego de iniciar la campaña con seis triunfos al hilo y ser líderes generales en solitario. Además, los rojiblancos volvieron a ser protagonistas en la convocatoria de la Selección Mexicana para los próximos amistosos no oficiales. En frente, ‘La Máquina’ estará de nueva cuenta en Puebla, donde marchan con paso perfecto de tres victorias seguidas. A pesar de su “renta de casa” los cementeros siguen manteniéndose como uno de los locales más fuertes, algo que también ocurrió cuando estuvieron el año pasado en el Olímpico Universitario.

Tijuana vs Mazatlán | sábado 21 de febrero (21:10 TIJ / 23:10 horas CDMX)

Futbol nocturno de nueva cuenta en la frontera. El cuadro rojinegro estará buscando su primer triunfo en casa este torneo después de tres empates seguidos en “la perrera”. Mientras tanto, los ‘Cañoneros’ vienen de ganar su primer partido de este torneo luego de iniciar con cinco derrotas. No obstante, se mantienen en el último lugar de la tabla de cocientes en lo que podría ser su temporada del adiós de la primera división del futbol mexicano.

Pumas vs Monterrey | domingo 22 de febrero (17:00 horas)

Para reanudar las emociones, los Pumas estarán en casa fuera de su horario del medio día. Universidad Nacional llega invicto con tres triunfos y tres empates. Además, son la ofensiva más productiva del torneo con 12 goles marcados. Ahora, Efraín Juárez quiere demostrar que merece seguir a frente de este equipo que está cerca de cumplir 15 años sin título. Los Rayados han vivido un semestre irregular. A pesar de todas sus estrellas, ‘La Pandilla’ quiere demostrar su poderío de una vez por todas y salir con tres puntos de la CDMX.

Querétaro vs FC Juárez | domingo 22 de febrero (19:00 horas)

El fin de semana de futbol mexicano concluye en la Corregidora. Dos equipos con solo un triunfo se enfrentan para salir de los últimos lugares. Gallos se mantiene como uno de los equipos con menos goles, mientras que los ‘Bravos’ sólo han destacado por ser el club con más amonestaciones en lo que va del torneo.