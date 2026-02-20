Penge y Bridgeman lideran el Genesis Invitational perseguidos por McIlroy

The Genesis Invitational. El inglés Marco Penge logró siete birdies sin bogey. (Foto especial)

El inglés Marco Penge y el estadounidense Jacob Bridgeman con rondas de 64 golpes (-7) compartieron el liderato del Genesis Invitational del PGA Tour, el viernes, con un golpe de ventaja sobre Rory McIlroy, número dos del mundo.

Mientras Scottie Scheffler, número uno del mundo, logró llegar al fin de semana firmando ronda de 68 golpes y con par de campo general, que lo colocó en el límite del corte

Penge logró siete birdies sin bogey para un acumulado de 130 golpes (-12) en el Riviera Country Club, donde Bridgeman hizo birdie en los últimos tres hoyos para unirse a él.

“Creo que mi drive ha sido más o menos. Sin duda, es lo mejor de mi juego, con diferencia”, dijo el inglés de 27 años que ganó tres veces el DP World Tour el año pasado y encabezó el grupo de 10 jugadores del circuito que consiguieron doble membresía en el PGA Tour este año.

La estrella norirlandesa McIlroy, les pisa los talones tras ronda de 65 (-6), que incluyó un eagle y cuatro birdies.

Aspira a su primer título. El estadounidense Jacob Bridgeman es constante, la semana pasada en el AT&T Pebble Beach Pro-Am, terminó en el octavo sitio. (Orlando Ramirez/Getty Images)

Penge, Bridgeman y McIlroy estuvieron entre los cuatro jugadores que terminaron la primera ronda, afectada por el mal tiempo, compartiendo el liderato con -5 golpes.

McIlroy y Bridgeman terminaron sus rondas el jueves, mientras que Penge y Aaron Rai tuvieron que hacer doble turno el viernes.

Bridgeman, que busca su primer título del tour, abrió con un putt de 10,3 metros para eagle en el primero hoyo y agregó siete birdies el resto del camino y bogeys en los hoyos 7 y 12.

“Estoy emocionado”, dijo Bridgeman, quien terminó empatado en el octavo lugar en Pebble Beach la semana pasada. “Estoy emocionado de volver a la lucha por conseguir ganar.”

McIlroy se mostró encantado de no cometer bogeys. “No hacer bogeys siempre es bueno”, dijo el norirlandés. “Hacer un bogey en los primeros 36 hoyos en comparación con los buenos números que tuve la semana pasada... Lo puse todo en orden, lo cual es bueno. En general, estoy muy satisfecho con el día y emocionado por el fin de semana”.

Riviera Country Club. Scottie Scheffler ha tenido un inicio complicado, pero le alcanzó para jugar todo el fin de semana. (Foto Especial)

Scheffler no estaba tan satisfecho con su trabajo hasta el momento, pero sí entusiasmado de cara al fin de semana tras embocar un putt de dos metros que salvó el par en el 18 y pasar el corte sin un golpe de ventaja.

“Intenté fallar un chip bastante básico en el 18”, dijo Scheffler. “Así que fue bueno poder embocar un putt y tener dos oportunidades más en el campo”.

Scheffler firmó un 68, tres bajo par, para un total de par igualado y no ha fallado un corte desde agosto de 2022.