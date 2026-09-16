Decepción madrileña...

LÍDER. Kimi Antonelli consiguió su octavo triunfo del año.

La Fórmula 1 hizo mucho ruido sobre el trazado callejero Madring, en Madrid, España. Se hablaba de la extensa y peraltada curva “La Monumental”, de las amplias rectas y de las curvas de alta velocidad. Se decía que el trazado copió algunos de los sectores más difíciles y representativos de varios circuitos actuales y del pasado, y que, sumado a los nuevos autos, el espectáculo estaba garantizado. Pero no fue así. La ronda 14 de la campaña tuvo escasos momentos de emoción y, en cambio, dejó largas tandas de un “trenecito” que nos hizo bostezar. Y no, no se trata de una percepción personal, pues ya los organizadores de la prueba española reconocieron que el trazado quedó a deber y que trabajarán desde ya de la mano de la FIA para generar zonas de rebase. Previo a la carrera se pensaba que los adelantamientos se darían al final de la recta más larga, pero fue imposible, pues la chicana siguiente sólo permitía una línea ideal...

BANDERA VERDE…

El mayor cambio en las posiciones se dio gracias a un auto de seguridad virtual, debido a que Lance Stroll detuvo su Aston Martin a la orilla de la pista. Las banderas amarillas cayeron mientras Lando Norris (quien era el líder) ya había pasado la entrada a pits, lo que aprovecharon la mayoría de sus rivales para cambiar neumáticos. Cuando el inglés pudo entrar a fosos ya se había mostrado la bandera verde y perdió la punta de la prueba ante el certero Kimi Antonelli, quien consiguió su octavo triunfo del año. No hubo más emociones. Para Mercedes el resultado del joven italiano fue un gran negocio, pues ahora es líder por 81 unidades sobre su propio coequipero, George Russell. Para los aficionados, fue el recordatorio de que la Fórmula 1 ha dejado de lado pistas tan icónicas como Hockenheim, Sepang, Estoril o Magny-Cours, para beneficiar trazados sin alma y sin emociones, pero que dejan una millonaria tajada...

ENTRADA A PITS…

Lo aburrido del trazado no sólo afectó a la Fórmula 1, pues la Fórmula 3 vivió un capítulo similar. Aunque la afectación fue aún mayor, pues España fue su cierre de campeonato, en el cual se esperaba que los pilotos pudieran pelear rueda a rueda para definir a los primeros cinco lugares de la tabla de puntos. Sin embargo, la batalla brilló por su ausencia y los resultados finales fueron casi idénticos al orden de la parrilla de salida. Tristemente, la mayoría de las posiciones se definió en la clasificación. Así, el mexicano Ernesto Rivera, del Campos Racing, no tuvo oportunidad de pelear por un mejor escalón anual y finalizó su brillante temporada debut en el séptimo lugar general, con 87 unidades. El campeón fue su coequipero Ugo Ugochukwu, con 159 puntos...

SALIDA DE PITS…

En cuanto a los campeonatos “escalera” de la Fórmula 1, solamente la Fórmula 2 sigue con actividad. Su siguiente Gran Premio será del 24 al 26 de septiembre, en otro trazado callejero, Bakú, Azerbaiyán; para después trasladarse a Lusail, Catar, y terminar la campaña en Yas Marina, Abu Dabi. El mexicano Noel León se mantiene firme en la quinta posición, con 119 unidades, mientras que el líder es su coequipero en Campos Racing, Nikola Tsolov, con 177 puntos. La pelea, matemáticamente, aún está abierta, por lo que León deberá enfocarse en los pódiums y en alejarse de los problemas para aspirar a la corona. El mejor resultado de un mexicano en la serie previa a la F1 fue el subcampeonato de Checo Pérez en 2010, en la entonces llamada GP2. Esteban Gutiérrez fue tercero general en 2012, también en GP2...

BANDERA A CUADROS…

Donde las emociones no faltan es en NASCAR Cup Series. La categoría se presentó en el óvalo de Gateway y, a pesar del dominio de Kyle Larson, la serie no decepcionó. Kyle Larson terminó con una sequía de 51 carreras sin triunfo y se metió de lleno a la pelea por el título, que le colocaría como tricampeón. Para el mexicano Daniel Suárez fue un pésimo fin de semana y cayó al lugar 16, último del playoff. Este sábado podrá componer el camino, en Bristol, o de lo contrario puede decir adiós a sus aspiraciones de coronarse...

Así las cosas, sobre ruedas...