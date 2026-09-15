Cruz Azul va por otro golpe internacional; Messi e Inter Miami buscan oxígeno en la Campeones Cup

AL TÚ POR TÚ. Messi y Paradela, las armas ofensivas de sus equipos en este encuentro internacional.

El Cruz Azul aterriza en Miami con la confianza por las nubes y la mira puesta en sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas cuando enfrente este miércoles al Inter Miami en la Campeones Cup, duelo que enfrenta al campeón del Campeón de Campeones de la Liga MX contra el monarca de la MLS Cup.

Mientras el conjunto cementero atraviesa uno de sus mejores momentos del año, el cuadro estadounidense llega envuelto en dudas y con el debut en el banquillo del argentino Cristian “Kily” González, quien asume el reto de rescatar una temporada que amenaza con terminar muy lejos de las expectativas generadas por Lionel Messi y sus estrellas.

La Máquina llega en plena velocidad

El contraste entre ambos equipos es evidente. Cruz Azul acumula tres triunfos consecutivos y viene de protagonizar uno de los resultados más resonantes del torneo al imponerse 4-3 al América, quitándole el invicto en la Liga MX.

El equipo dirigido por Joel Huiqui también presume resultados. En mayo conquistó el Clausura tras superar a Pumas y en julio añadió el Campeón de Campeones frente a Toluca, títulos que consolidaron un proyecto que ahora pretende extender su dominio fuera de México.

La inercia positiva convierte a los celestes en un rival de cuidado. Además de mostrar solidez colectiva, el conjunto capitalino ha encontrado variantes ofensivas y llega a la cita internacional con el ánimo fortalecido por sus recientes actuaciones.

Inter Miami busca un respiro

Del otro lado aparece un Inter Miami que vive una realidad completamente distinta. Nueve meses después de conquistar la MLS Cup y celebrar el primer gran campeonato de su historia, el club de Florida se encuentra inmerso en una temporada complicada.

Las Garzas fueron eliminadas en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, cayeron prematuramente en la Leagues Cup y se han rezagado en la lucha por la cima de la Conferencia Este de la MLS. La Campeones Cup representa ahora la vía más rápida para evitar un año sin títulos.

La situación incluso provocó otro cambio de timón. El “Kily” González se convertirá en el tercer entrenador del equipo durante la campaña, luego de los pasos de Javier Mascherano y Guillermo Hoyos.

Messi, obligado a marcar diferencia

Aunque Lionel Messi sigue siendo el gran atractivo del encuentro, los números recientes del Inter Miami reflejan un momento delicado. Desde el regreso de la actividad tras el Mundial, el conjunto rosa apenas ha conseguido cuatro victorias en sus últimos 13 compromisos y llega a este partido después de enlazar tres empates consecutivos.

A los problemas de resultados se suma una fragilidad defensiva que no ha logrado corregirse ni con la llegada de Casemiro. El equipo apenas ha mantenido una portería imbatida desde el parón mundialista, una estadística que preocupa de cara a un duelo ante una ofensiva celeste que atraviesa un gran momento.

Sin embargo, la presencia de Messi siempre representa una amenaza. El argentino buscará añadir un nuevo título a su palmarés y revivir un recuerdo especial ante Cruz Azul.

Un antecedente que sigue vivo

El enfrentamiento trae de vuelta una de las noches más emblemáticas en la corta historia del Inter Miami. En julio de 2023, durante la Leagues Cup, Messi debutó oficialmente con la camiseta rosa frente a Cruz Azul.

Aquella vez, el campeón del mundo resolvió el encuentro en tiempo agregado con un espectacular tiro libre que desató la euforia en el DRV PNK Stadium y marcó el inicio de la llamada “Messimanía” en Estados Unidos.

Tres años después, el escenario es distinto. Inter Miami llega presionado y con la necesidad urgente de recuperar credibilidad, mientras Cruz Azul aparece fortalecido, con confianza y la posibilidad de reafirmar la superioridad que los clubes mexicanos han mostrado recientemente en este torneo.

La hegemonía mexicana, en juego

La Máquina también defenderá el dominio de la Liga MX en la Campeones Cup. Los equipos mexicanos han convertido esta competencia en territorio favorable y buscarán que el trofeo vuelva a cruzar la frontera una vez más.

Para Cruz Azul, una victoria significaría sumar un tercer campeonato en menos de cinco meses y consolidarse como uno de los equipos más exitosos del continente en 2026. Para Inter Miami, en cambio, levantar la copa representaría una bocanada de aire fresco en medio de una temporada marcada por la incertidumbre.

Probables alineaciones

Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Facundo Mura, Maximiliano Falcón y Felipe Caicedo; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Casemiro y Telasco Segovia; Lionel Messi y Germán Berterame.DT: Cristian “Kily” González.

Cruz Azul: Kevin Mier; Jeremy Márquez, Willer Ditta, Jesús Orozco y Omar Campos; Erik Lira, José Paradela, Agustín Palavecino y Carlos Rodríguez; Gabriel Fernández y Nicolás Ibáñez.DT: Joel Huiqui.

Ficha del partido

Partido: Inter Miami vs Cruz AzulCompetencia: Campeones Cup 2026

Fecha: miércoles 16 de septiembreEstadio: Nu Stadium, MiamiHora: 16:00 (TCDMX)

Televisión Abierta y de Paga (México): Transmisión a través de FOX Sports México y FOX Sports Premium.

Streaming Online: Plataforma FOX Sports App, Amazon Prime Video (canal FOX Sports) y MLS Season Pass en Apple TV.

Clave deportiva

Cruz Azul llega con mejor funcionamiento colectivo, mayor estabilidad futbolística y una racha positiva que lo coloca como un contendiente serio al título. Del otro lado, Inter Miami se aferra al talento de Messi y al efecto anímico que podría generar la llegada del “Kily” González. El choque enfrenta dos realidades opuestas: la de una Máquina que acelera rumbo a otro trofeo y la de un Inter que busca evitar que su temporada descarrile definitivamente.