Puebla vs América: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Puebla recibe al América este viernes en un duelo correspondiente a la Jornada 7 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, un partido donde los azulcremas intentarán mantenerse en la pelea por los primeros lugares, mientras que los locales buscan hacerse fuertes ante su afición.

¿A qué hora se juega Puebla vs América?

El encuentro se disputará el viernes 20 de febrero a las 21:06 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla.

¿En qué canal ver el partido Puebla vs América EN VIVO?

La transmisión en México estará disponible a través de:

Azteca 7 (TV abierta)

TV Azteca / Azteca Deportes Network

FOX One (streaming)

¿Cómo llegan los equipos?

América llega con la necesidad de sumar para no perder terreno en la parte alta de la tabla, mientras que Puebla busca mejorar su rendimiento en el torneo y aprovechar la localía para competir ante uno de los planteles más fuertes del certamen.

El partido promete emociones en el Cuauhtémoc, donde la Franja intentará romper el dominio reciente de las Águilas en sus enfrentamientos directos.