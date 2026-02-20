Tigres vs Pachuca: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Tigres y Pachuca se enfrentan este viernes 20 de febrero en el Estadio Universitario, en un partido correspondiente a la Jornada 7 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, donde ambos equipos buscan sumar puntos importantes para mantenerse en la parte alta de la tabla.

¿A qué hora se juega Tigres vs Pachuca?

El encuentro se disputará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Universitario, también conocido como “El Volcán”, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

¿En qué canal ver el partido EN VIVO?

La transmisión del Tigres vs Pachuca estará disponible en México a través de:

Azteca 7 (TV abierta)

FOX

Fox One

Azteca Deportes Network

¿Dónde ver en streaming?

El partido también podrá seguirse en plataformas digitales como:

Fox One

ViX (según disponibilidad regional)

¿Cómo llegan Tigres y Pachuca?

Tigres buscará regresar a la senda del triunfo para no perder terreno en la pelea por los primeros lugares, mientras que Pachuca llega en buen momento y con una racha positiva que lo mantiene competitivo dentro del torneo.

El duelo promete intensidad en el Volcán, con dos planteles que suelen ser protagonistas y que apuntan a la Liguilla en el Clausura 2026.