Ángeles caen en su debut en CDMX

EN PROCESO. Un arranque en casa que no cumple expectativas.

El debut en casa de Ángeles de la Ciudad de México quedó lejos de lo esperado, al caer 107-111 ante los Frayles de Guasave en doble tiempo extra, en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera.

Ángeles había iniciado la temporada fuera, ante Astros de Jalisco, por lo que el duelo contra Guasave marcaba el arranque formal de su campaña ante su afición en la Liga Mexicana de Básquetbol CIBACOPA. Sin embargo, el desorden, la imprecisión y la impaciencia del conjunto capitalino terminaron por pasar factura, alargando su mala racha a tres derrotas consecutivas y manteniéndolos en el fondo de la tabla.

FRAYLES IMPONE CONDICIONES DESDE TEMPRANO

Los capitalinos tuvieron un inicio lento, mientras que Guasave dominó a placer buena parte del primer cuarto. Aun así, Ángeles logró reaccionar con una racha de cuatro canastas sin respuesta, lo que les permitió llevarse el primer segmento 22-21.

Para el segundo cuarto, los Frayles ajustaron y elevaron su ritmo ofensivo, acertando 26 puntos por 21 de los locales. El medio tiempo llegó con ventaja para Guasave, 43-47, reflejando ya un esbozo claro de su dominio.

GUASAVE MANTIENE EL CONTROL… HASTA QUE ÁNGELES RESPONDE

El control de los visitantes continuó en el tercer cuarto, donde repitieron la constante al marcar 27 puntos, mientras que CDMX sólo registró 21, ampliando la distancia a 64-74, marcador que parecía casi definitivo.

Sin embargo, Ángeles tuvo un último cuarto intenso y disciplinado, con una ofensiva de 29-19 que les permitió empatar 93-93 y mandar el encuentro a tiempo extra, desatando el júbilo de la afición capitalina.

LA ENERGÍA NO ALCANZÓ EN LOS TIEMPOS EXTRAS

El primer tiempo extra estuvo marcado por el cansancio y la imprecisión en ambas quintetas, que mantuvieron el empate ahora a 99 puntos. Pero en el segundo suplementario, CDMX se descompuso por completo: apenas consiguió seis puntos, frente a 12 del equipo sinaloense, que amarró su segundo triunfo de la campaña con marcador final de 107-111.

Tras la derrota, el entrenador Jandro Zubillaga se mostró visiblemente frustrado:“En los primeros tres cuartos no hemos jugado a mucha cosa ni ofensiva ni defensivamente. Hemos estado fuera de control, sin pensar, sin hacer nada de lo que hemos entrenado. O fue la emoción o los nervios... tenemos que entrenar más”, afirmó.

OPORTUNIDAD INMEDIATA DE REIVINDICACIÓN

Ángeles buscará levantar el ánimo y empatar la serie este sábado por la noche, nuevamente en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, con la mira puesta en conseguir su primer triunfo del año.