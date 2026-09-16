Atlas Open levanta el telón en Guadalajara

TRIUNFO. Equipo Campeón.

El golf profesional mexicano está listo para escribir una nueva página en su historia. Con la celebración del tradicional ProAm y el torneo clasificatorio, quedaron oficialmente inauguradas las actividades del Atlas Open, segunda etapa de la temporada 2026-27 de la Gira Profesional Mexicana (GPM), certamen que se disputará del 17 al 19 de septiembre en las instalaciones del emblemático Atlas Country Club.

La competencia reunirá a 78 jugadores profesionales, quienes buscarán el título en disputa, una bolsa de dos millones de pesos y valiosos puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR), en un escenario que debuta como sede del circuito profesional más importante del país.

Un estreno con tradición

La llegada de la Gira Profesional Mexicana al Atlas Country Club representa un acontecimiento especial para una institución con amplia trayectoria en el golf nacional. Inaugurado en 1970 y diseñado por el reconocido arquitecto estadounidense Joseph Finger, el campo cuenta con un recorrido de 18 hoyos, par 72 y 7 mil 169 yardas, características que lo convierten en uno de los trazados más exigentes del occidente del país.

A lo largo de más de cinco décadas, el club ha sido sede de competencias organizadas por circuitos como PGA Tour Americas, PGA Tour Latinoamérica, Tour de las Américas y Canadian Tour, además de diversos certámenes avalados por la Federación Mexicana de Golf. Ahora, por primera vez, albergará una etapa oficial de la GPM.

“Camarón” Rodríguez encabeza el listado de favoritos

Entre las grandes figuras que animarán el torneo destaca el mexicano José de Jesús “Camarón” Rodríguez, considerado el máximo ganador en la historia de la Gira Profesional Mexicana y uno de los jugadores con mayor experiencia dentro del golf latinoamericano.

El guanajuatense llega con un conocimiento privilegiado del campo, luego de haber conquistado importantes torneos celebrados en el Atlas Country Club dentro de competencias avaladas por PGA Tour Americas, situación que lo coloca como uno de los principales candidatos a pelear por el campeonato.

El ProAm abrió la semana del torneo

Como preámbulo al arranque de la competencia profesional, se realizó el tradicional ProAm, que reunió a 22 equipos integrados por cinco jugadores, encabezados por un profesional y acompañados por aficionados e invitados especiales.

La victoria correspondió al equipo liderado por Mario Luján, acompañado por Alejandro Ortiz, Daniel Colunga, José Sánchez y Daniel Sánchez. La segunda posición fue para el conjunto del profesional local Fernando Arzate, mientras que el tercer sitio quedó en manos de Alejandro González y su escuadra.

Tres golfistas obtienen su pase desde el clasificatorio

La actividad también incluyó el torneo de clasificación, en el que se disputaron los últimos lugares disponibles para integrar el field profesional del Atlas Open. En la competencia participó incluso la amateur mexicana Susana Olivares, quien buscó abrirse paso entre los profesionales.

Al término de la jornada, los boletos quedaron en poder de André Becerra, Kenny Camacho y Lucca Buenrostro, quienes aseguraron su presencia en el certamen y tendrán la oportunidad de medirse ante algunos de los mejores exponentes del golf mexicano.

Todo listo para el arranque

Con la nómina completa y el campo preparado para recibir a los protagonistas, el Atlas Open está listo para hacer historia en su primera edición dentro de la Gira Profesional Mexicana. Además de la lucha por el campeonato y los premios económicos, los jugadores buscarán sumar unidades importantes para el OWGR, aspecto cada vez más relevante para quienes aspiran a competir en escenarios internacionales.

La combinación entre la tradición del Atlas Country Club, que este año se suma a las celebraciones por los 110 años del Club Atlas, y la calidad de un field encabezado por figuras consolidadas, promete tres días de gran nivel competitivo en Guadalajara, donde se conocerá al primer campeón del Atlas Open.