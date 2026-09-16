Barcelona vs Racing Club: horario, canal, cómo y dónde ver la liga española en vivo

Barcelona vs Racing Club de Santander Los campeones del futbol español van en busca de su sexta victoria consecutivo del torneo local.

El futbol de media semana continúa con el partido entre el Barcelona y el Racing Club. Los vigentes campeones del futbol español buscan continuar con su paso perfecto en esta temporada y consolidarse como el líder general de la competencia una semana más. En frente, los recién ascendidos han mostrado un nivel competitivo inesperado y aspiran a una sorpresa que los coloque en la pelea por zonas de competencias europeas.

La sexta jornada del futbol español arrancó el día de ayer con la victoria del Real Madrid en los minutos finales ante el Elche. Los merengues lograron igualar de forma momentánea al FC Barcelona, por lo que ahora necesitan una victoria para evitar que se acerquen en su pelea por el liderato general y el título.

𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝗗𝗔𝗬 𝟲 𝗔𝗧 𝗛𝗢𝗠𝗘 🔵🔴 pic.twitter.com/CuPkruXnFP — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 16, 2026

¿A qué hora se juega el Barcelona vs Racing Club?

13:30 horas (CDMX)

¿En qué canal ver el Barcelona vs Racing Club?

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¿Cómo ver en app el Barcelona vs Racing Club?

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Previa del Barcelona vs Racing Club

El único equipo que marcha con paso perfecto en todo el futbol europeo sigue siendo el FC Barcelona. Los dirigidos por Hansi Flick han ganado sus seis partidos disputados hasta el momento y marchan como líderes generales del torneo. El cuadro catalán sigue demostrando su buen momento a través del poderío ofensivo de su ataque comandado por Raphinha, Lamine Yamal y Ferrán Torres.

En frete, su rival es uno de los equipos que regresó a primera división este año. Hasta el momento, suman dos triunfos, dos derrotas y un empate, demostrando que llegaron para competir con su permanencia. Además, un triunfo los colocaría en puestos de competencias europeas.