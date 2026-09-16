Toros de Tijuana rugen con fuerza y conquistan su tercer campeonato de la LMB

CAMPEONES. La conquista representa el tercer campeonato en la historia de los Toros de Tijuana, tras los obtenidos en 2017 y 2021, consolidando a la organización como una de las potencias más importantes de la última década en la LMB.

Los Toros de Tijuana volvieron a lo más alto del beisbol mexicano. Con una sólida actuación de su cuerpo de lanzadores y el oportuno bateo de Gilberto Celestino, la escuadra dirigida por Roberto Kelly derrotó 2-0 a los Olmecas de Tabasco para conquistar la Serie del Rey 2026 y adjudicarse el tercer campeonato de su historia en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Ante una espectacular entrada en el Toros Mobil Park, donde más de 17 mil aficionados se dieron cita para vivir una noche histórica que coincidió con los festejos patrios, la organización fronteriza cerró la serie en seis juegos y puso fin a una sequía de cinco años sin levantar el trofeo de campeón.

Un batazo oportuno decidió el campeonato

La gran final se definió en un auténtico duelo de pitcheo entre Adonis Medina y Jeremy Rhoades, quienes mantuvieron el empate sin carreras durante las primeras cuatro entradas.

Fue hasta el quinto episodio cuando apareció el momento decisivo. Con dos outs en la pizarra, imparables de Junior Lake y Jonathan Guzmán encendieron la amenaza tijuanense. Entonces surgió Gilberto Celestino, quien conectó un sencillo al jardín central que impulsó las dos carreras que terminaron marcando la diferencia y encaminando a los astados hacia el título.

La anotación provocó una explosión de júbilo en las tribunas, conscientes de que el campeonato estaba cada vez más cerca para una escuadra que mostró enorme fortaleza durante toda la postemporada.

Un bullpen impecable selló la coronación

Después de la labor de cinco entradas en blanco de Adonis Medina, quien permitió solamente dos imparables y ponchó a cinco rivales, el relevo tomó el control del encuentro. Adbert Alzolay, Jonathan Aro, Roel Ramírez y Brett de Geus se combinaron para completar una blanqueada de apenas tres hits.

El noveno inning tuvo momentos de tensión cuando Tabasco colocó corredores en circulación, pero Brett de Geus mantuvo la calma para conseguir el out 27 y desatar una celebración que se extendió desde el diamante hasta las tribunas.

Al consumarse el último elevado, jugadores, cuerpo técnico y aficionados estallaron en festejos mientras el trofeo era levantado ante una afición que acompañó al equipo durante toda la campaña.

Hernán Pérez, el rostro del campeonato

La prensa especializada acreditada en Tijuana eligió al venezolano Hernán Pérez como el Jugador Más Valioso de la Serie del Rey 2026, reconocimiento que coronó una extraordinaria postemporada del experimentado pelotero.

Durante la serie final, Pérez bateó para .318, conectó un cuadrangular, tres dobles y remolcó cinco carreras, además de protagonizar jugadas claves tanto a la ofensiva como a la defensiva.

Al recibir el galardón, el venezolano destacó el trabajo colectivo como principal factor del éxito fronterizo.

“Es un orgullo inmenso levantar este trofeo y darle esta alegría a toda la afición de Tijuana. Trabajamos duro desde el día uno y hoy se ven los frutos de ser una verdadera familia”, expresó Pérez tras la coronación.

Posteriormente, el MVP también reconoció el respaldo de los aficionados durante toda la temporada.

“Tuve una preparación muy buena para llegar aquí en las mejores condiciones. Todo eso es gracias a Dios... El apoyo que nos dio la fanaticada todo el año es algo que agradezco”, señaló el venezolano.

Por su parte, el mánager Roberto Kelly destacó la importancia de Pérez durante los playoffs al definirlo como “el corazón de este equipo en los playoffs”, luego de una postemporada en la que produjo 19 carreras y fue uno de los líderes ofensivos de los campeones.

Un título con sabor histórico

La conquista representa el tercer campeonato en la historia de los Toros de Tijuana, tras los obtenidos en 2017 y 2021, consolidando a la organización como una de las potencias más importantes de la última década en la LMB.

Además, el título terminó con el bicampeonato de los Diablos Rojos del México y confirmó el éxito de un proyecto encabezado por Roberto Kelly, quien volvió a llevar a la franquicia fronteriza hasta la cima del beisbol nacional.

Con el trofeo de campeones en sus vitrinas y una celebración inolvidable frente a su afición, los Toros de Tijuana cerraron con broche de oro la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, una campaña que quedará grabada como una de las más exitosas en la historia de la organización.