Inter Miami vs Cruz Azul: horario, canal y dónde ver EN VIVO la Campeones Cup

Partido Inter de Miami vs Cruz Azul en vivo Foto: La Crónica

El fútbol mexicano y la MLS vuelven a encontrarse en un partido por un trofeo internacional. Este miércoles 16 de septiembre, Inter Miami y Cruz Azul se enfrentan por la Campeones Cup 2026, en un duelo que tendrá como uno de sus principales atractivos la presencia de Lionel Messi frente a La Máquina.

El encuentro se disputará en el NU Stadium de Miami, Florida, casa del conjunto estadounidense, y pondrá frente a frente al campeón de la MLS Cup 2025 y al representante de la Liga MX, Cruz Azul, que consiguió su boleto al conquistar el Campeón de Campeones.

En dónde y a qué hora juegan Inter Miami vs Cruz Azul Campeones Cup 2026

El partido entre Inter Miami y Cruz Azul se juega este miércoles 16 de septiembre de 2026 en el NU Stadium, en Miami, Florida.

El silbatazo inicial está programado para las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

En qué canal ver el partido Inter Miami vs Cruz Azul Campeones Cup 2026

Los aficionados en México tendrán diferentes alternativas para seguir la final de la Campeones Cup 2026.

El partido será transmitido por Canal 5 y TUDN, además de estar disponible mediante ViX. En Estados Unidos también podrá seguirse por Imagen Televisión y Apple TV.

Posibles alineaciones de Inter Miami vs Cruz Azul Campeones Cup 2026

Inter Miami

Portero: Dayne St. Clair

Defensas: Ian Fray, Casemiro, Maximiliano Falcón, Fricio Caicedo

Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia

Delanteros: Lionel Messi, Germán Berterame, Luis Suárez

Cruz Azul

Portero: Kevin Mier

Defensas: Alan Mozo, Willer Ditta, Jesús Orozco Chiquete y Omar Campos

Mediocampistas: Erik Lira, Carlos Rodríguez, Ángel Márquez, Agustín Palavecino y José Paradela

Delanteros: Nicolás Ibáñez

EL EQUIPO PARA ENCARAR LA CAMPEONES CUP. 🚂💙 pic.twitter.com/6iP3lLawRU — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 16, 2026

Previa del Partido: cómo llegan ambos equipos al Campeones Cup 2026

El partido llega en momentos diferentes para ambos clubes.

Inter Miami ocupa actualmente el segundo lugar de la Conferencia Este de la MLS con 45 puntos después de 25 partidos, producto de 12 victorias, nueve empates y cuatro derrotas. Sin embargo, su momento reciente ha estado marcado por resultados irregulares.

Las Garzas vienen de empatar 2-2 ante Nashville SC. En ese encuentro, Messi consiguió marcar, pero el conjunto de Miami no pudo conservar la ventaja y terminó repartiendo puntos. AS señala que el equipo acumula apenas una victoria en sus últimos ocho partidos de temporada regular de la MLS.

Del otro lado aparece un Cruz Azul que llega con confianza después de vencer al América 4-3 en el Clásico Joven. La victoria le permitió mantenerse en la parte alta del Apertura 2026 y llegar a Miami con el impulso de uno de los partidos más exigentes de su calendario reciente.

La Máquina registra 15 puntos en el Apertura 2026 y ocupa el cuarto lugar de la clasificación, según los datos difundidos antes de la final.

Inter Miami vs Cruz Azul: pronóstico de la final de la Campeones Cup 2026

Las proyecciones para el encuentro entre Inter Miami y Cruz Azul apuntan a un partido cerrado y con goles. El escenario planteado contempla una victoria de 3-2 para el conjunto de Miami, que buscaría aprovechar su condición de local para conquistar la Campeones Cup 2026.

Pronóstico: Inter Miami 3-2 Cruz Azul.