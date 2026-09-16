Travis Kelce fue víctima de estafa millonaria: ¿Qué es un esquema Ponzi y cómo le robaron al ala cerrada de Kansas City?

Travis Kelce Esta semana, el jugador de los Kansas City Chiefs se convirtió en el segundo ala cerrada con más yardas por recepción en la historia de la NFL.

Tavis Kelce ha ganado popularidad a nivel internacional en los años recientes siendo uno de los alas cerradas con más yardas en la historia de la NFL y casándose con la cantante, compositora y productora musical, Taylor Swift. Sin embargo, el jugador de la NFL fue víctima recientemente de una estafa millonaria conocida como “Esquema Ponzi”. Esto es lo que se sabe.

¿Qué es un esquema Ponzi y cómo funciona para estafar personas?

Un esquema Ponzi es un fraude financiero en el que una persona o empresa promete a los inversionistas ganancias o rendimientos atractivos, pero en realidad no obtiene esos beneficios mediante una actividad económica legítima.

En lugar de ello, utiliza el dinero de los nuevos participantes para pagar los supuestos rendimientos de quienes invirtieron anteriormente. Tanto los esquemas Ponzi como las pirámides financieras son mecanismos fraudulentos que necesitan captar continuamente nuevos recursos para mantenerse.

Su forma de operar es que una persona o empresa promete a los inversionistas ganancias atractivas, pero en realidad utiliza el dinero de nuevos participantes para pagar los supuestos rendimientos de quienes invirtieron anteriormente. De esta manera, se crea la apariencia de que la inversión genera ganancias, cuando el sistema depende de que continúen llegando nuevos recursos.

El fraude puede mantenerse durante un tiempo mientras ingresen suficientes participantes, pero eventualmente colapsa cuando el flujo de dinero disminuye, dejando a muchas personas con pérdidas.

¿Cuánto dinero le robaron a Travis Kelce?

De acuerdo con información de TMZ, este martes 15 Travis Kelce fue señalado por parte de un tribunal federal en la lista de personas defraudadas por Siddhart Jawahar, quien fue sentenciado a 11 años de prisión tras se encontrado culpable por haber defraudado a diferentes inversionistas por un monto superior a los 35 millones de dólares.

Según las autoridades federales, Jawahar dirigía Swiftarc Capital LLC y canalizó casi todo el dinero de sus clientes hacia una sola inversión: Philip Morris Pakistan. Cuando esa apuesta fracasó, Jawahar mintió a los inversores sobre el rendimiento de su dinero, mientras utilizaba el dinero de los nuevos inversores para pagar a clientes anteriores.

Aunque no se informó el monto exacto con el que habría sido defraudado, se estima que habrían sido múltiples millones de dólares los que el jugador de la NFL habría perdido al intentar participar de este supuesto esquema de inversión.