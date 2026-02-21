Isaac del Toro Conquista la sexta etapa del UAE Tour

UAE Tour. Isaac del Toro tomó la punta en los últimos kilómetros demostrando su gran talento. (@TeamEmiratesUAE)

¡Isaac del Toro, lo hizo! El mexicano se adjudicó la sexta etapa del UAE Tour que se desarrolló entre entre Al Ain Museum y Jebel Hafeet (168 km) y le arrebató el liderato a Antonio Tiberi que le sigue a 20 segundos de distancia de cara a la última etapa que se correrá este domingo.

Del Toro que en días anteriores había estado en el segundo sitio sabía que era el momento preciso de atacar y lo hizo con un gran cierre en los últimos kilómetros, cruzando la meta por delante del neerlandés Cees Bol y del mismoTiberi, con un tiempo de 2 horas 30:56 segundos.

Dos ataques del mexicano de UAE Team Emirates le permitieron dejar atrás al resto de favoritos y romper al hasta hoy líder Tiberi (Bahrain), cuarto tras Plapp (Jayco AlUla) y Felix Gall (Decathlon) un solo día del final.

Este domingo se correrá la última etapa del UAE Tour con un sprint de 149 kilómetros en el Abu Dhabi Breakwater. (Por Martín Navarro Vásquez).

Resultados del UAE Tour, clasificación general

I. Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) 18:13:42

2. Antonio Tiberi (Bahrain-Victorius) a 20”

3. Luke Plapp (Team Jayco AlUla) a1’14”

4. Harold Tejada (XDS Astana Team) a 1’25”