Jacob Bridgeman huele a campeón del Genesis Invitational

Genesis Invitational. Jacob Bridgeman firma en sábado su segunda ronda seguida de 64 golpes en el Riviera Country Club. (Foto especial)

Con una envidiable ronda de 64 golpes y acumulado de -19, el estadounidense Jacob Bridgeman se quedó como único líder en la tercera ronda del Genesis Invitational, con una ventaja de seis golpes sobre su más cercano perseguidor, Rory McIlroy que también es segundo solitario con suma de -13.

Bridgeman de 26 años y 52 del ranking mundial que aspira a su primer título en el PGA Tour, firmó su segunda ronda más baja de la jornada 64 (-7) que le permitió reafirmarse como el gran favorito al título en el Riviera Country Club, que alberga el segundo torneo asignado de la temporada con bolsa de 20 millones de dólares.

Excelente cierre de recorrido de Jacob

Jacob abrió con dos birdies en tres hoyos, pero lo mejor aún estaba por venir. Tenía una ventaja de dos golpes al llegar a los últimos nueve hoyos cuando encadenó birdie-eagle-birdie con lo que estiró su ventaja a seis impactos.

Detrás en espera de hacer un gran cierre el domingo está McIlroy, el número dos del mundo, que firmó ronda de 69 golpes y con su acumulado de -13 apenas saca un impacto de distancia al sudafricano Aldrich Potgieter que con su ronda de 65 ascendió nueve lugares para el tercer sitio de la tabla.

McIlroy fue cauto en los greens, rápidos y con baches a última hora de la tarde, y cerró su ronda con siete pares consecutivos.

Rory advierte que meterá presión a Bridgeman

“Me mantuve ahí”, indicó McIlroy. “Ojalá estuviera un par de golpes más cerca del liderato. Parece que estaré en el grupo final. Con suerte, le meteré un poco de presión a Jacob. Me he dado una oportunidad, y eso es todo lo que puedo pedir”.

McIlroy es uno de los nueve golfistas del PGA que han ganado llegando a la ronda final con una desventaja de seis golpes. Remontó para vencer a Scottie Scheffler en el Tour Championship en 2023 y ganar la FedEx Cup.

¿Cómo le fue a Scheffler?

Scottie Scheffler también tuvo ronda que le permitió salir de los últimos puestos, luego de un 66 y suma de 208 (-5) comparte el sitio 22 entre un total de 50 jugadores que libraron el corte.

El único latino que avanzó al fin de semana fue el venezolano Jhonattan Vegas que con ronda de 74 y suma de -2 comparte el T38.