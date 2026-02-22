Álvaro Angulo firma doblete y Pumas derrota a Monterrey para subir al tercer lugar del Clausura 2026

LA FOTO DEL RECUERDO. Alvaro Angulo (i) y Pedro Vite de Pumas celebran un gol este domingo.

El colombiano Álvaro Angulo convirtió este domingo un doblete para guiar a los Pumas UNAM a un triunfo por 2-0 sobre los Rayados de Monterrey, escalando así al tercer lugar del Clausura 2026 del fútbol mexicano.

En el Estadio Olímpico Universitario, Pumas dominó con autoridad y encontró la recompensa temprano. Angulo abrió el marcador al minuto 9, definiendo de zurda tras un pase de Rodrigo López.El atacante sudamericano repitió la fórmula al 24′, nuevamente con pierna izquierda, para poner el 2-0 que sería definitivo.

MONTERREY, APAGADO Y SIN RESPUESTA

El equipo regiomontano lució sin chispa, especialmente con su figura, el español Sergio Canales, lejos de su mejor versión.Los universitarios aprovecharon los espacios y la débil marca rival, generando peligro constante. Angulo incluso rozó el hat-trick al minuto 76, pero falló su tercer intento.

PUMAS SIGUE INVICTO; CHIVAS PIERDE EL PASO PERFECTO

Con la victoria, los Pumas se mantienen como uno de los dos equipos invictos del torneo, con 4 triunfos, 3 empates y 15 puntos, a solo tres de las Chivas de Guadalajara, líderes a pesar de haber perdido el invicto al caer 2-1 ante Cruz Azul.

El conjunto celeste saltó al segundo lugar con 16 puntos, gracias a los goles del uruguayo Gabriel Fernández y del mundialista Carlos Rodríguez, mientras Ángel Sepúlveda descontó para las Chivas de Gabriel Milito, que habían iniciado el torneo con seis victorias consecutivas.

TOLUCA SE MANTIENE FUERTE; ATLAS Y LEÓN TAMBIÉN GANAN

El sábado, el campeón Toluca goleó 0-3 al Necaxa, manteniéndose en la parte alta con los mismos puntos que Pumas.Los goles fueron obra del portugués Paulinho (dos veces) y del uruguayo Federico Pereira, en un partido donde los Diablos sufrieron por lapsos, pero sostuvieron el cero gracias a la destacada actuación del arquero Luis García.

En otros resultados sabatinos:

León derrotó 2-1 al Santos Laguna con goles de los colombianos Daniel Arcila y Diber Cambindo ; el argentino Ezequiel Bullaude descontó por los laguneros.

derrotó al con goles de los colombianos y ; el argentino descontó por los laguneros. Atlas venció 3-2 a San Luis pese al séptimo gol del italiano Joao Pedro, actual líder de goleo del torneo.Pedro y Eduardo Águila adelantaron al San Luis, pero Atlas remontó con tantos de Diego González y Eduardo Aguirre (ambos de penal) antes del decisivo cabezazo del uruguayo Germán Rodríguez.

América y Pachuca cierran la actividad del viernes

El viernes, las Águilas del América, dirigidas por el brasileño André Jardine, vapulearon 0-4 al Puebla con anotaciones del brasileño Raphael Veiga, del mexicano Isaías Violante, del chileno Víctor Dávila y del colombiano José Raúl Zúñiga.

Ese mismo día, Pachuca superó 1-2 a Tigres UANL, con goles del venezolano Salomón Rondón y del brasileño Kenedy.