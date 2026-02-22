Bridgeman resiste la arremetida de Kitayama y conquista el Genesis Invitational

SANGRE NUEVA y LA LEYENDA. Aquí Bridgeman posa con su trofeo y con Tiger Woods, organizador del torneo.

El estadounidense Jacob Bridgeman se proclamó campeón del Genesis Invitational este domingo, firmando un triunfo de enorme carácter tras un final de máxima tensión, con Kurt Kitayama y Rory McIlroy apretando hasta el último hoyo y quedándose a un impacto del liderato.

Bridgeman había iniciado la jornada final con una cómoda ventaja de seis golpes sobre McIlroy, pero los nervios por la posibilidad de conseguir su primer título en el circuito hicieron mella en su desempeño en Los Ángeles.

BRIDGEMAN SUFRE, PERO SU VENTAJA PREVIA LO SALVA

El estadounidense cerró la ronda con una tarjeta de 72 golpes (+1), producto de dos birdies y tres bogeys, para un acumulado de +18, jugando al límite hasta su llegada al hoyo 18, donde terminó por asegurar la victoria.

La renta que construyó en las tres rondas previas —66, 64 y 64 golpes— fue la que finalmente sostuvo su liderato frente al empuje de sus perseguidores.

SE IMPONE. Un cierre al límite en el Riviera Country Club.

KITAYAMA Y MCILROY PRESIONAN HASTA EL FINAL

El estadounidense Kurt Kitayama, que arrancó el domingo a nueve golpes del líder, firmó un brillante -7 para totalizar -17, gracias a ocho birdies y un bogey, colocando presión en cada tramo del cierre.

Por su parte, el norirlandés Rory McIlroy también terminó con -17, tras una ronda de -4 que incluyó cinco birdies y un bogey, quedándose igualmente a un solo golpe de forzar un desempate.

EL MEJOR LATINOAMERICANO: JHONATTAN VEGAS, TOP 50

El venezolano Jhonattan Vegas, único latinoamericano en superar el corte, firmó 71 golpes (par) en la última ronda y finalizó el torneo en la posición 44, con un acumulado de -2.

UN TRIUNFO HISTÓRICO EN LA CENTENARIA EDICIÓN DEL TORNEO

Con este resultado, Bridgeman celebra el primer título de su carrera en un certamen histórico, el Genesis Invitational, evento administrado por la Fundación de Tiger Woods, lo que añade un matiz especial a la victoria del estadounidense.